Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Scatta la passione?

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara tra i protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, il programma esperimento sociale in onda su Discovery + che vede 3 coppie di sconosciuti sposarsi senza essersi mai visti prima! A combinare i due novelli sposi una giuria di esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto che hanno riscontrato in Giorgia e Gianluca un’affinità di coppia pari al 76%. Un valore basso, ma nonostante ciò i due si sono ugualmente sposati. Ma chi sono i due?

Giorgia e Gianluca sono la prima coppia di sposi di questa edizione. Giorgia ha 27 anni e viene da Mondovì, in provincia di Cuneo e lavora come infermiera, mentre Gianluca ha 30 anni, viene da Torino si fa chiamare Geppy per via del suo mestiere: è un falegname. Dopo il matrimonio, la coppia è partita per il viaggio di nozze in Calabria.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara: scatta l’amore a Matrimonio a Prima vista 2022?

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 poco dopo il matrimonio sono partiti per la luna di miele. La coppia ha celebrato la loro unione in Calabria, per la precisione Tropea. Le prime battute però non sono state idilliache, visto che Giorgia e Gianluca hanno incontrato non poche difficoltà nel conoscersi. Tanto imbarazzo da parte di entrambi che hanno poi trovato il modo per superarlo approfondendo la loro conoscenza.

In particolare è stato Gianluca a cambiare il suo comportamento mettendo da parte il suo essere spavaldo e provocatorio verso la “sposa” e ponendosi in un modo completamente differente. Gianluca, infatti, è diventato protettivo e comprensivo verso la moglie andando incontro ai suoi bisogni. Un comportamento che ha colpito nel segno visto che Giorgia si è lasciata andare. Ora bisognerà capire se la luna di miele li unirà ancora di più oppure no!

