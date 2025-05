Giorgia Caldarulo sta facendo molto parlare di sè soprattutto dopo il video che è uscito di lei insieme al suo nuovo compagno. Sui social ha pubblicato una clip in cui cammina con un uomo molto più grande di lei e a quanto pare ricchissimo. Ma andiamo con ordine. Giorgia è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne, che aveva riscosso tanto successo nel programma di Maria De Filippi durante il trono di Paolo Crivellin che oggi è felicemente fidanzato con Angela Caloisi.

Gianmarco Steri, il ritorno sui social dopo la scelta a Uomini e donne/ Il primo gesto dell'ex tronista

Lui, ex compagno di Taylor Mega aveva scelto l’altra corteggiatrice e da quel momento i due non si sono mai lasciati. Quello che si è visto oggi sul web ha lasciato tutti a bocca aperta e i fan hanno iniziato a condividere il loro video stupiti che quella ritratta nella clip fosse proprio Giorgia Caldarulo. A quanto pare la ragazza si sarebbe fidanzata con un uomo ricchissimo e anziano proveniente dal Barhein, dalla famiglia reale. Ma non è la prima volta che Giorgia finisce al centro delle polemiche, tempo fa si era fatta riconoscere per aver dato un lungo bacio ad una delle star più famose del mondo.

Rosanna e Giuseppe, il selfie di coppia dopo Uomini e Donne/ Sorrisi e complicità per la coppia

Giorgia Caldarulo, quella volta che ha baciato Cameron Dallas

Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva generato scalpore per il bacio con Cameron Dallas, famoso Youtuber e attore seguito da milioni di persone. All’epoca la ragazza si era fatta riprendere mentre lo afferrava per il viso e gli dava un lunghissimo bacio di fronte alle telecamere e in breve tempo la clip aveva fatto il giro del web. Chiaramente, sta già scoppiando la polemica rispetto a lei e al magnate, e molti la ricordano come una persona “affamata di popolarità”, accusa che le veniva mossa anche a Uomini e Donne.