Giorgia canta Toxic di Britney Spears/ La cover a “Blu Live Tour” é virale!

Giorgia torna ai live show: il Blu tour é sold out

É una tra i cantanti più apprezzati in Italia e, al Blue live tour, Giorgia torna a sorprendere i fruitori della musica, complici le note di Britney Spears. La regina dei live nella music farm made in Italy torna ad esibirsi sul palco del sold out, Blue live tour, al Forum d’Assago di Milano. Una data di concerto che vede la cantante dalla silhouette invidiabile e compagna dell’insegnante di ballo ad Amici 23, Emanuel Lo, tornare ad esibirsi e a sorprendere con il suo staging sul palco, non solo tra le note della sua musica, e non esclusivamente nella lingua madre italiana.

Tra i grandi successi, nella set list del Blu live Tour, al ritorno sul palco, Giorgia presenta Vivi davvero, Gocce di memoria, Come saprei con i brani dell’ultimo disco e poi la cantante passa alla registrazione di cover epiche come Wanna dance work somebody di Whitney Houston, Toxic di Britney Spears e Wanna Be Startin’ Somethin’ di Michael Jackson, supportata da un entourage di artisti tra varie collaborazioni. La scenografia del tour ricorda il concept-album di Blu, in una commistione tra giochi di luci, geometrie e laser. «Voglio scatenarmi e ballare», é il principale motivo alla base dell’organizzazione del tour di Giorgia.

Giorgia rende omaggio a Britney Spears

Non a caso, Giorgia si esibisce sulle note della hit Toxic della popstar più chiacchierata del momento nel web su scala globale, Britney Spears. É il momento della performance iconica di una hit d’oltreoceano che vede Giorgia mettersi in discussione come interprete italiana del pop americano, superando le aspettative generali sul Blu live Tour, in un tripudio di interazioni di consenso degli internauti attivi nel web. Questo, complice













