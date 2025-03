Michele Longobardi volta pagina dopo la drammatica esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista aveva preso in giro la redazione del dating show di Maria De Filippi. Infatti, Alessandra Somensi aveva confessato che tra lei e il bel napoletano ci sono stati vari messaggi hot e non solo, aveva anche creato un profilo fake contattando le sue corteggiatrici per far virare il percorso a suo piacimento. Dopo un periodo di silenzio nei suoi confronti, Michele Longobardi torna a far parlare di sè.

Tina Cipollari, lite con Isabella a Uomini e Donne/ "Sei pesante. Con Giuseppe sembravi una moglie..."

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato visto con una ragazza dai capelli mori, con la quale è sembrata esserci molta complicità. La nuova fiamma è Giorgia Capogna e a “beccarli” insieme è stato il sito Isa e Chia che ha pubblicato le immagini esclusive della nuova coppia. Si tratta di una ballerina famosa che ha ballato anche al Roma City Ballet e al New English Ballet Theatre, collaborando anche con Maurizio Battista. Spuntano oltretutto delle foto che fanno pensare che entrambi stiano portando avanti una relazione.

Gemma Galgani, lite con Orlando a Uomini e Donne/ Segnalazione di Tina: "Ha una fidanzata fuori"

Uomini e Donne, Michele Longobardi e Giorgia Capogna sono fidanzati? Il commento social che scioglie ogni dubbio

Dalle storie di Instagram di Michele Longobardi sembra che lui e Giorgia Capogna si siano fidanzati. L’ex tronista ha infatti ricondiviso sui social alcune foto pubblicate dalla ragazza e ha commentato un’immagine scrivendo: “Che principessa“. Insomma, pare che dopo la brutta figura a Uomini e Donne, Michele Longobardi è riuscito ad andare avanti e a proseguire con la sua vita sentimentale anche se purtroppo i fan non si fidano più di lui dopo quanto successo nel programma di Maria De Filippi.