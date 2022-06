Giorgia Cardinaletti, chi è il nuovo volto del TG1 delle 20/ Dallo sport a Rai 1…

Giorgia Cardinaletti, promossa al TG1 delle 20 a scapito di…

Lunedì 20 giugno sarà il giorno del debutto di Giorgia Cardinaletti alla conduzione dell’edizione serale del TG1. Confermate le indiscrezioni che volevano l’allontanamento di Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. I tre avrebbero rifiutato di spostarsi all’edizione mattutina, quella della rassegna stampa delle 6.30, giustificandosi con un certificato medico che non avrebbe convinto Monica Maggioni. La direttrice avrebbe deciso dunque di declassare i tre all’edizione delle 13.30, mettendo volti nuovi alla guida del principale TG.

La decisione ha portato a polemiche tra i corridoi della Rai ma anche ad azioni legali. Intanto la direttrice è stata chiamata a prendere una scelta per non lasciare scoperti i ruoli di conduzione telegiornale principale e la decisione è ricaduta su Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini e, appunto, su Giorgia Cardinaletti. Ma chi è la conduttrice e giornalista che lunedì prossimo farà il suo debutto davanti a milioni di italiani dietro la scrivania del TG delle 20?

Chi è Giorgia Cardinaletti? Dallo sport al TG1

Per Giorgia Cardinaletti, alla 20 di lunedì 20 giugno, ci sarà un debutto assoluto. Fino ad ora infatti aveva condotto solo le edizioni del Tg1 60 secondi, la notturna e quella in serata inoltrata. Ma cosa sappiamo della giornalista? Classe 1987 e marchigiana d’origine, ha studiato alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Dal 2012 è diventata giornalista professionista ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Tra i suoi primi incarichi, quello di inviata e poi di conduttrice nella redazione di Rai News 24. Nel 2016 si è spostata a Rai Sport per occuparsi della Formula 1 prima come inviata e poi come conduttrice di Pole Position. È diventata poi co-conduttrice de La Domenica Sportiva, con Alessandro Antinelli.

Nel 2019 Giorgia Cardinaletti ha iniziato la sua carriera nella redazione del Tg1. Nel 2020 ha condotto Dentro il Festival, la conferenza stampa del Festival di Sanremo, in onda su RaiPlay. La giornalista è molto stimata da Monica Maggioni, come dimostra infatti l’incarico che le ha assegnato. Per quanto riguarda la vita privata, Giorgia è legata da anni a Francesco Caldarola, capo autore del talk politico di Rai3, Agorà.











