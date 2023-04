Giorgia Cardinaletti nuova fidanzata Cesare Cremonini?/ “Amicizia più che affettuosa”

Cesare Cremonini, storia in corso con Giorgia Cardinaletti? L’indiscrezione

Dopo giorni di numerosi rumor, il settimanale Chi ha svelato la possibile nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Terminata la relazione con Martina Maggiore, il cantante avrebbe ritrovato l’amore con una nota giornalista Rai. Inizialmente, non è stato rivelata la sua identità ma a svelarlo è proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini.

“La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico: come anticipato due settimane fa da “Chi” il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti” si legge tra le pagine del settimanale. La loro storia d’amore sarebbe nata da pochissimo, ma ancora ovviamente non ci sono conferme da parte dei diretti interessati. D’altronde l’artista si è sempre dimostrato molto riservato riguardo la sua vita sentimentale e privata.

Cesare Cremonino e Martina Maggiore sono stati insieme per due anni e mezzo circa. Verso l’estate sono cominciati a circolare diversi rumor su una loro presunta crisi. Il gossip è stato confermato dalla stessa donna che ha annunciato sui social la rottura con il cantante: “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre”.

E ancora: “E’ stata una relazione lunga e importante ma che purtroppo mi ha ferita molto” conclude Martina Maggiore che allude a qualcosa di grave accaduto nella coppia. I giornali scandalistici hanno più volte fatto riferimento a un possibile tradimento di Cesare Cremonini, ma la questione non è stata mai del tutto confermata.

