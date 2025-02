Giorgia è la corteggiatrice della prima esterna di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

La prima esterna del trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è quella con Giorgia. L’affascinante ragazza mora ha 22 anni ed è laureata, oggi lavora come assistente sociale. Ha deciso di iniziare la sua conoscenza col tronista con una sorta di provocazione: portandolo in una bellissima location da matrimonio. “Questo per dirti che a me non piace perdere tempo”, ha ammesso Giorgia, spiazzando del tutto Gianmarco.

Francesca, chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Lui confessa: "Mi ha colpito molto"

Il tronista le ha allora spiegato il motivo per il quale ha deciso di uscire con lei: “La prima cosa che mi ha colpito è l’aspetto estetico, sei una bellissima ragazza. Poi ti ho visto una ragazza sulle tue, tranquilla, che non vuole emergere, e questa è una cosa positiva, perché io sono così. Se fossi stato in un locale e ti avessi vista, ti avrei fermata.”

Uomini e Donne, Morena attacca Giovanni: "Trattata male, scenata di gelosia"/ Lui tronca: "Voglio Margherita"

Giorgia e Gianmarco, com’è andata la conoscenza in esterna

Giorgia ha ammesso che avrebbe fatto lo stesso con lui se l’avesse visto in un locale. Ha quindi raccontato come si comporta in amore: “So come riesco ad amare, quindi allo stesso tempo non mi piace trovare il primo che capita e metterlo al mio fianco. Non sono una a cui piacere perdere tempo.” In studio, il tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver trovato in Giorgia un’ottima compagnia: “Mi sono trovato molto bene con te. Quello che pensavo si è confermato: sei una ragazza genuina, semplice nei modi, nei discorsi che abbiamo fatto”.