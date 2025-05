Lo scorso Festival di Sanremo ha celebrato la sua lunga carriera con La Cura per Me, un brano che Giorgia ha interpretato magistralmente e che le è valso il tributo di tutto l’Ariston. Una commozione generale che racconta e dice tanto della sua lunga e grande carriera. Una donna, ancor prima di cantante, che ha vissuto esperienze terribili nel corso della sua vita. Basti pensare alla gravissima perdita del collega e compagno Alex Baroni, con cui ebbe una storia d’amore dalla fine degli anni novanta agli inizi del duemila.

Giorgia è la conduttrice di X Factor 2025/ Video annuncio della cantante: "Ho grandi novità"

Pochi mesi dopo la fine della loro relazione, il cantante fu coinvolto in un gravissimo incidente stradale, che si rivelò fatale dopo quasi un mese in coma. E’ un tasto terribilmente dolente per Giorgia, che forse non ha mai superato del tutto quel senso di disorientamento e sofferenze. “Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su”, ha raccontato addolorata in una intervista.

Amici 24, Francesco critica il suo prof Emanuel Lo: "Sbagliato non accettare il guanto"/ "Mi sono fidato ma…"

Emanuel Lo, l’amore per Giorgia e la dura resistenza iniziale: “Nostro amore fu come una salvezza liberatoria”

“Avrei voluto morire anche io con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe. Non mi rassegnavo”, ha spiegato la cantante. Nel 2004, fortunatamente, il suo cuore è tornato a battere per il giovane ballerino Emanuel Lo, con cui ancora oggi vive appieno un sentimento fortissimo. Emanuel Lo è anche il padre di suo figlio Samuel, nato nel 2010.

“Dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso”, ha ricordato il ballerino, sottolineando quanto agli inizi entrambi avessero tenuto il freno a mano tirato. Il resto è storia, una bellissima storia d’amore.

Francesco perde a tavolino contro Alessia ad Amici 24/ Lite furiosa tra Celentano e Lo: "Non è equo!"