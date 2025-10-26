Giorgia e l'amore con Emanuel Lo: dalla loro storia d'amore è venuto al mondo il figlio Samuel

Tra i protagonisti della puntata odierna di Che tempo che fa troveremo Giorgia, la celebre artista tra le più amate in Italia. La cantante romana, reduce dal Festival di Sanremo 2025 dove ha riscosso un grande successo con il brano La cura per me, scritto da Blanco. Come noto anche nel mondo del gossip, Giorgia è legata sentimentalmente al ballerino e prof di Amici Emanuel Lo, una relazione ventennale dalla quale è nato anche il figlio della coppia, Samuel, oggi adolescente. Riguardo alla storia con la cantante, Emanuel Lo qualche tempo fa ha raccontato come la scintilla fosse scattata quasi per caso:

Fedez: “solo Salvini mi è stato vicino durante il cancro, non Conte”/ “La sinistra ti usa, umanità a destra”

“Quando ci siamo visti ancora non ce la facevo più, perché sentivo qualcosa di forte” ha ammesso il ballerino riguardo alla donna che sarebbe poi diventata la compagna di una vita. Una scintilla scattata, poi Lo scrisse una lettera a Giorgia con la quale la conquistò. E la stessa cantante ha rivelato quanto sia grande il sentimento tra loro: “I figli non si fanno con persone a caso” ha detto sottolineando l’importanza della relazione.

Alessandro De Santis, chi è il fidanzato di Matilda De Angelis/ “Un amore che aspettavo da tempo”

Giorgia e il rapporto con Emanuel Lo e il figlio Samuel

Dalla storia d’amore con Emanuel Lo, Giorgia è riuscita a costruire una famiglia speciale. I due hanno messo al mondo il figlio Samuel, in una intervista rilasciata tra le colonne di Vanity Fair, la cantante romana e vincitrice in passato del Festival di Sanremo ha ammesso riguardo al frutto del suo amore con Lo:

“Mi dice che sono un po’ rompiballe perché chiedo di riordinare o fare i compiti. Studiamo insieme… Abbiamo cambiato liceo” le parole della cantante che in più occasioni ha parlato dei suoi affetti sottolineando l’importanza della famiglia. Proprio grazie a loro la cantante è riuscita a tirarsi fuori dai momenti difficili affrontati nel corso degli anni.

Christian Daprà a Verissimo: "La morte di mio padre mi lascia incredulo"/ "Non sono lucido e sto soffrendo"