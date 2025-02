Se c’è una stella che ieri ha brillato più di tutte a Sanremo 2025 è senza dubbio Giorgia, che infatti stando ai pronostici potrebbe essere la vincitrice del Festival targato Carlo Conti, anche se bisogna sempre stare attenti al fatto che a volte si entra papa e poi si esce cardinale. La cantante può contare sul tifo del figlio, di Emanuel Lo (maestro di Amici) e soprattutto del papà Giulio Todrani, che il pubblico ha amato quando si è presentato a The Voice Senior.

Nel corso di un’intervista a Caterina Balivo il cantante ha spiegato perché ha deciso di chiamare così sua figlia: ovviamente il riferimento è musicale e più precisamente al capolavoro di Ray Charles che porta il titolo di Georgia on My Mind. Da sempre ogni suo concerto si chiude con questo brano. Ha anche raccontato che all’inizio l’avrebbe chiamato Georgia, ma che l’anagrafe glielo proibì (considerando i nomi bislacchi che saltano fuori oggi, quello sembra il più normale).

Giorgia: il papà Giulio Todrani ricorda Alex Baroni

Arrivato fino alla semifinale, Giulio Todrani (papà di Giorgia) ha subito spiazzato e incantato con la sua voce i coach di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e che è pronto a ritornare appena conclusasi la settimana santa del Festival, dove appunto la celebre cantante sta dimostrando ancora una volta di essere una delle migliori cantanti italiane in circolazione.

Forse non tutti ricordano che Giorgia è stata fidanzata con il collega Alex Baroni, una voce incantevole che si è spenta prematuramente nel 2002 in un incidente. Sempre lui ha raccontato un paio d’anni fa che si sono conosciuti per merito suo. Venne a una serata della figlia e dopo si isolarono per ore a parlare di musica. Fu un colpo durissimo per entrambi quando venne a mancare perché era una voce unica nel panorama musicale italiano che avrebbe potuto dare ancora di più se solo il destino non fosse stato così infausto.

