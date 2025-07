E’ sempre una buona occasione per lasciarsi andare a fiumi di dolcezza ma questa volta Giorgia ha scelto un’occasione speciale; lei che con la sua musica sa bene come emozionare i fan, è riuscita nello stesso intento con una romantica dedica per il compagno Emanuel Lo che quest’oggi compie 46 anni. In vista del compleanno del noto coreografo e ballerino – nonchè sua dolce metà – la cantante ha deciso di celebrare non solo l’occasione ma in generale l’amore che da anni li lega in maniera indissolubile.

La madre di Giorgia replica alla pungente frecciatina di Donatella Rettore/ La signora Elsa difende la figlia

“Il tempo vola, lo sappiamo; voliamo insieme”, ha scritto Giorgia sui social – come racconta Adnkronos – parole che hanno toccato il cuore del web; un pensiero breve ma intenso e che nasconde tra le righe un messaggio d’amore eloquente. Un amore che viaggia all’unisono con il tempo, capace di superare ogni ostacolo in virtù del sentimento. Questa l’antifona della dedica di Giorgia per il compagno Emanuel Lo nel giorno del suo 46° compleanno.

Giorgia, Fiorello "spoilera" il suo nuovo singolo in radio/ La reazione: "Sei matto, non ce l'ho neanche io"

Emanuel Lo festeggia 46 anni: la torta della ‘sua’ Giorgia e gli auguri di amici e colleghi vip

Ovviamente, come ormai ci ha abituati, non poteva mancare anche un pizzico di ironia da parte di Giorgia nel merito della dedica per il compagno Emanuel Lo nel giorno del suo compleanno. “Mai più foto all’alba”, scrive tra parentesi la cantante sempre a corredo di uno scatto che la ritrae sorridente al fianco del ballerino e coreografo oltre che docente ad Amici di Maria De Filippi. Un riferimento forse alla resa della foto con la luce del crepuscolo, probabilmente non di suo gradimento ma sicuramente secondaria alla tenerezza dello scatto.

Emanuel Lo, compagno di Giorgia: perché non sposati/ "Figlio Samuel? Sofferto perché non rimanevo incinta"

Non è mancata la risposta del compagno, Emanuel Lo, con tanto di video in cui si vede proprio Giorgia portargli una gustosa torta con le candeline. Tanti auguri da colleghi e amici appartenenti al mondo dello spettacolo; come riporta Adnkronos, si sono aggiunti Paola Turci, Laura Pausini, ma anche la collega più attuale Lorella Cuccarini con la quale condivide le emozioni ad Amici.