Giorgia, cantante stimata, è la compagna di Emanuel Lo, con la quale sta dal 2004. Tra i due è stato colpo di fulmine: nonostante la differenza di età, quando si sono incontrati per la prima volta, per motivi lavorativi, Giorgia ed Emanuel si sono innamorati immediatamente. Un vero e proprio colpo di fulmine tra loro, che più avanti hanno deciso di cominciare una storia d’amore insieme, che ha portato anche alla nascita di un figlio, Samuel. Un bambino desiderato fortemente da entrambi, che ha messo a dura prova il loro rapporto: la gravidanza, infatti, non arrivava, e per questo Giorgia ed Emanuel Lo hanno cercato con pazienza e amore l’arrivo del loro primo e unico figlio.

I due stanno insieme da più di venti anni e la loro storia prosegue a gonfie vele nonostante, come ogni relazione, anche la loro abbia attraversato dei momenti di tempesta. A raccontare il loro segreto, è stato proprio il ballerino, Emanuel Lo: “Con Giorgia è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Con Giorgia siamo una coppia innamorata: oggi ci guardiamo e sentiamo gli anni che ci siamo guadagnati insieme. Il nostro segreto? È la normalità”.

Emanuel Lo è molto apprezzato anche da Giulio Todrani, il papà di Giorgia, che ne parla come un compagno devoto e un ottimo papà. E le parole del suocero sono state confermate anche dalla compagna di Emanuel Lo, la stimata e amatissima Giorgia, una delle cantautrici più conosciute e apprezzate d’Italia. Il successo non ha mai allontanato i due, che hanno continuato ad amarsi e a fare squadra durante le intemperie della vita. Al loro fianco, il loro amato Samuel, il bambino che oggi ha quindici anni e che gode dell’amore dei genitori. Durante Sanremo 2025, Emanuel Lo si è riscoperto innamorato della compagna Giorgia, per sua stessa ammissione. Il ballerino, infatti, ha fatto anche una splendida sorpresa alla cantante, in gara sul palco dell’Ariston.