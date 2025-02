Giorgia a Sanremo 2025 con La Cura per me vola in alta classifica

Se dipendesse dal web Giorgia avrebbe già vinto Sanremo 2025 con La Cura per me. E, considerando che dopo la prima serata si trova già tra i primi cinque concorrenti in classifica, ha buone possibilità di giocarsi la vittoria finale. E’ forse presto per azzardare pronostici, ma Giorgia può davvero volare alto con La Cura per Me. A trent’anni dalla vittoria con l’indimenticabile Come Saprei, la classe 1971 ha mostrato lo stesso entusiasmo della prima volta, aggiungendo più romanticismo ed eleganza ad un brano effettivamente adorabile.

Con leggerezza e stile, Giorgia parla di amore come rimedio e cura per vincere la solitudine e la paura. I fan, come dicevamo, hanno già promosso a pieni voti il suo brano e sui social i riscontri sono straordinari. Non c’è da sorprendersi, perché anche la performance è andata oltre le aspettative.

Giorgia a Sanremo 2025 con La Cura per me: i fan si inchinano alla ‘regina’

Non mancano le stoccate di alcuni internauti ad altri concorrenti, in favore della purezza stilistica ed il talento di Giorgia. “Per fortuna che c’è lei a ricordarci che Sanremo si fa con la propria voce”, scrive un internauta sotto il video dell’esibizione su YouTube. “La voce di Giorgia è il modo con il quale Dio ci chiede scusa per la Trap”, il commento entusiasta di un altro suo fan. “Questa canzone mi è arrivata dritta al cuore”, “Interpretazione sublime”, “chiudete il Festival”, il tenore dei commenti.

Dunque, Giorgia ha lasciato il segno nella prima serata di Sanremo 2025 e ora cresce l’attesa per vederla all’opera nuovamente con La Cura per me, per un secondo ascolto che merita di essere assaporato appieno. Grande curiosità anche sul fronte dell’outfit, dato che ieri sera Giorgia ha regalato sprazzi di eleganza, con un essenziale abito nero midi di Dior.