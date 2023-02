Giorgia con “Parole dette male”/ Incanta Sanremo 2023, ma per ora è ottava in classifica

Giorgia: la prima interpretazione di “Parole dette male” a Sanremo 2023

Giorgia non ha certo bisogno di presentazioni, in quanto stiamo parlando di una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana, che per la quarta volta partecipa al Festival di Sanremo. L’attesa riguardo alla sua esibizione era tantissima, perché, le aspettative nei suoi riguardi sono molto elevate. La sue entrata in scena è stata ineccepibile e i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi, l’hanno accolta con tutti gli onori. La cantante è arrivata sul palco scendendo le fatidiche scale del Teatro Ariston con disinvoltura e poco timore. Allegramente ha strizzato l’occhio ai suoi amici, in segno di approvazione e il suo outfit non ha deluso: con un abito corto di Dior color celeste, Giorgia era elegante e al contempo delicata, uno stile minimal e sobrio che da sempre la caratterizzano.

Significato Testo "Parole dette male" di Giorgia/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

La voce di Giorgia è unica e il brano che ha presentato, Parole dette male, si adatta perfettamente alle sue corde. A tratti è apparsa sottotono, ma il testo della canzone, richiedeva delle tonalità diverse, un perfetto connubio tra il suo spirito black e le ballate più contemporanee. Il pubblico in sala ha gradito, ma sui social i commenti sono stati discordanti. Non tutti hanno compreso il brano e per tanti il brano è stata una delusione, non in linea con le indiscutibili doti canore di Giorgia.

TESTO PAROLE DETTE MALE, CANZONE GIORGIA SANREMO 2023/ Nostalgia e rimpianti d'amore

Giorgia: ottavo posto in classifica

Giorgia è una certezza! Le sue doti vocali le permettono di spaziare da un genere all’altro con una bravura impeccabile. Parole dette male è un brano particolare, non molto orecchiabile e solo Giorgia è capace di intonarla al meglio. La classifica della seconda serata vede Giorgia in quinta posizione, mentre in quella generale si ritrova all’ottavo posto. La giuria delle prime due serate era composta dalla sala stampa, tv, radio e web, quindi dagli addetti ai lavori, coloro i quali hanno un approccio più critico e obiettivo.

Nella serata di venerdì, quella dedicata ai duetti, Giorgia canterà con la sua amica e collega Elisa, pertanto, la classifica dopo la performance di venerdì potrebbe subire dei cambiamenti a suo vantaggio. Le doti di Giorgia? Le sue corde vocali e la sua immensa capacità interpretativa tipica delle più grandi artiste della soul music.

GIORGIA, "PAROLE DETTE MALE" A SANREMO 2023/ Twitter la boccia: "Orrenda"

Video: Parole dette male, Giorgia a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA