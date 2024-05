Giorgia Crivello aspetta un figlio da Stefano Laudoni, l’annuncio é social/ “Sono stati mesi preoccupanti…”

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni danno il lieto annuncio di essere finalmente in procinto di diventare genitori. Ed é in particolare la giovane influencer a dirsi prossima al grande sogno di maternità , dal momento che ha scoperto di essere incinta del compagno, facendo diventare virale la notizia della futura nascita. Il che accade dopo mesi non proprio facili per lei e il suo nucleo familiare, diventando un thread di gioia virale sui social, in un tripudio di messaggi di auguri degli utenti per i futuri genitori.

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni danno annuncio della nuova gravidanza

“Sono stati mesi emozionanti ma ricchi di preoccupazioni -fa sapere infatti riattivatasi in un intervento pubblico Giorgia Crivello, a margine dell’aborto spontaneo del primo feto-, dopo l’ultima esperienza”

La coppia di influencer, a inizio dello scorso anno 2023, si ritrovava a vedersi costretta a vivere una situazione di dolore per la perdita del loro figlio. Proprio in occasione di una visita di routine i due promessi genitori venivano alla notizia dolorosa di aver perduto il frutto del loro amore.

Il cuoricino del piccolo che Giorgia Crivello attendeva da Stefano Laudoni aveva cessato di battere. Una notizia che gettava nello sconforto la coppia così come i loro fan in rete.

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni presto genitori, dopo il lutto

Ma ora, a distanza di mesi dal terribile aggiornamento di coppia ,Giorgia Crivello e Stefano Laudoni possono invece festeggiare l’arrivo del loro bambino. Insieme i due promessi genitori condividono delle immagini esclusive che li ritraggono al settimo cielo per la notizia della gravidanza della influencer: “Non potete capire come è stato difficile tenermela stretta-fa sapere la giovane influencer rispetto alla notizia tenuta a lungo top secret della nuova gravidanza -, ovviamente avrei voluto dirvi tutto subito, anche perché con il mio lavoro qui, spesso è stato difficile “nasconderlo” ed ultimamente quasi impossibile”. Quindi, il sentito messaggio prosegue: “La nostra scelta è stata semplicemente quella di aspettare fino a che non avessimo avuto in mano l’esito di esami approfonditi che abbiamo deciso di fare, per sentirci più sereni e per proteggere uno dei nostri più grandi sogni”.

E non possono mancare neanche le l di gioia del futuro papà Stefano Laudoni: “Il sogno che aspettavo da tutta la vita, il coronamento del nostro amore -é il messaggio pubblico del papà del futuro bambino-. Non vediamo loro di averti tra di noi mamma e papà ti aspettano con tutto il cuore e l’amore di questo mondo”.











