Giorgia Crivello, chi è la papabile nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2024?/ Gossip e vita privata

Giorgia Crivello, chi è la papabile nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Chi è Giorgia Crivello, indicata come una delle papabili nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? Il reality torna in onda questa sera con una nuova puntata e, visti i recenti ritiri di alcuni naufraghi, il cast verrà necessariamente rimpolpato per dare nuova linfa vitale al gruppo e alle dinamiche. Tra i nomi che si sono fatti largo c’è proprio quello della popolare blogger ed influencer, nota al pubblico social per il suo carattere spigliato e trasparente.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 7A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Vladimir Luxuria "una rivoluzione tra i naufraghi"

Oltre al ruolo di influencer, il nome di Giorgia Crivello è spesso rimbalzato nella cronaca rosa: in passato, infatti, è stata sentimentalmente legata a Valentino Rossi. Dopo la breve storia d’amore con il campione di motociclismo, si è fidanzata con Stefano Laudoni, celebre cestista nonché ex fiamma dell’ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali. La coppia si è sposata nel luglio 2022 e, lo scorso anno, hanno vissuto un dramma familiare: nel gennaio 2023, infatti, l’influencer ha comunicato con un post su Instagram di aver perso il bambino che stava aspettando.

Dario Cassini, chi è il concorrente dell'Isola dei famosi 2024/ Da Zelig allo scontro con Selvaggia Lucarelli

Giorgia Crivello all’Isola dei Famosi 2024? L’indiscrezione sui nuovi arrivi

Il nome di Giorgia Crivello è da giorni accostato a L’Isola dei Famosi 2024, sebbene dalla diretta interessata non sia mai arrivata una conferma effettiva. A darne notizia per la prima volta è stato Gabriele Parpiglia che, a RTL 102.5, aveva annunciato i nomi di due nuovi papabili naufraghi pronti a sbarcare in Honduras, ma che avrebbero rifiutato: “Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello. Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire“.

Vladimir Luxuria: "Sonia Bruganelli conduttrice dell'Isola dei famosi? Ben venga"/ E su Elenoire Casalegno...

Entrambi i nomi sono ancora incerti e solo stasera, nel corso della nuova puntata, scopriremo qualcosa di più sui nuovi concorrenti, tra i quali dovrebbe rientrare anche il comico e attore Dario Cassini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA