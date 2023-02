Giorgia Crivello, il commovente messaggio dopo l’aborto/ “Abbiamo un angelo custode…”

Giorgia Crivello, il post dall’ospedale che racconta tutto il suo dolore

Il dolore per la perdita di un bambino è certamente qualcosa di inimmaginabile, innaturale; mai avrebbe voluto vivere un’esperienza simile Giorgia Crivello, moglie del cestista Stefano Laudoni. L’influencer ha infatti dovuto fare i conti con la tragica perdita del suo bambino, con conseguente intervento di raschiamento necessario dopo l’interruzione di gravidanza. Ancora in ospedale, Giorgia Crivello ha voluto comunque rassicurare i suoi followers, con un toccante messaggio tramite il suo profilo Instagram.

“E’ andata, sto bene. Qui al San Gerardo mi sono sentita protetta e capita… Fa male, più che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro per sempre”. Inizia così il toccante messaggio di Giorgia Crivello, che con un lungo messaggio su Instagram è tornata a parlare della struggente interruzione di gravidanza che le ha portato via il suo bambino, trasmettendo tutto il suo dolore e del marito Stefano Laudoni.

Giorgia Crivello, il messaggio dopo l’operazione: “Veglierà su di noi…”

Giorgia Crivello, dopo la notizia dell’interruzione di gravidanza, racconta ai suoi fan la tragica esperienza dopo aver subito il necessario intervento di raschiamento. “Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in più che veglierà su di noi. Oggi c’è stata una bellissima giornata di sole e questo mi ha fatta stare meglio…”. Parole semplici e allo stesso tempo di conforto quelle di Giorgia Crivello, dalle quali traspare purtroppo tutto quello che può essere il dolore per una perdita così ingiusta.

“Dedico questo post a tutte le Mamme Arcobaleno come me, siamo una legione, tante, troppe. Loro sanno, non c’è bisogno di dire niente: grazie a tutti per la vostra vicinanza, che non mi aspettavo così forte. Grazie veramente con tutta me stessa. La vostra gatta pazza”. Nonostante la tragicità del momento, Giorgia Crivello è riuscita non solo a trovare la forza di rassicurare i propri followers, ma anche di ringraziare tutti per l’estremo e sentito supporto offertole dopo la tragica notizia.











