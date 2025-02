Giorgia e il plagio di Dalla: “La cura per me” troppo simile a “La sera dei miracoli”?

“La cura per me“, la canzone che Giorgia ha presentato a Sanremo 2025 e che ha strappato applausi tra il pubblico in teatro e da casa, ha ottenuto ottimi riscontri, riuscendo a convincere tutti (o quasi). C’è però qualcosa che ai più attenti non è sfuggito e che è stato sottolineato e fatto notare soprattutto sui social: una certa somiglianza nella melodia con un brano storico della musica italiana, “La sera dei miracoli”. Secondo tanti, sui social, c’è una somiglianza notevole tra i due brani, quello di Giorgia a Sanremo 2025 e quello del grande Lucio Dalla. Qualcosa che in molti hanno definito “plagio” ma che secondo altri, invece, è semplice ispirazione. Ma come sono andate davvero le cose?

Giorgia e il plagio di Dalla: “La musica nel Dna…”

Anche Giorgia si è resa conto di questa somiglianza e proprio lei ne ha parlato in conferenza stampa all’Ariston, spiegando di aver notato qualche similitudine nella melodia e di averlo fatto presente a Blanco, che l’ha scritta per lei. “L’ho trovato abbastanza inconsapevole riguardo questa cosa, sia Blanco che Michelangelo, e allora abbiamo detto ‘Cambiamo le note’. Però poi a me piaceva, io la volevo tenere: mi sembra una cosa stupenda” ha spiegato.

E ancora, l’artista è andata oltre, dando una lettura romantica e poetica al tutto: “La musica a volte ce l’hai nel Dna, non sai neanche da dove ti viene, e questo è uno di quei casi. Questo è un pezzo che è stato buttato giù da due ragazzi e secondo me è successo esattamente questo. Io a volte scrivo delle cose che poi mi ricordano Battisti, e mia mamma sentiva Battisti. Queste sono le cose che ti entrano dentro e poi tu in qualche modo restituisci. Io questa somiglianza l’ho trovata poetica”.