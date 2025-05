Non ci sono più dubbi: Giorgia sarà la conduttrice di X Factor 2025. La nuova edizione del talent di Sky è, dunque, non solo confermata, ma vede il ritorno della celebre cantante nel ruolo tutto nuovo sperimentato lo scorso anno. Un ruolo nel quale lei stessa ha ammesso di essersi sentita a suo agio e nel quale si è anche divertita molto. E, a quanto pare, è piaciuta anche ai piani alti, tanto da riconfermarla per la prossima edizione che, come sempre, partirà dopo l’estate.

La partenza di X Factor 2025 è prevista tra fine settembre e inizio ottobre, intanto la prima conferma della nuova edizione è proprio la conduttrice. Ad annunciarlo è stata proprio Giorgia in un video pubblicato su tutti i canali social del talent. “Ragazzi, ho grandi novità, ma deve restare tra di noi…”: inizia così il video in cui Giorgia mostra poi sulla mano la scritta XF2025, “Ci vediamo presto”, conclude la cantante.

Giorgia confermata alla conduzione di X Factor 2025: quale sarà la giuria?

E se Giorgia è la prima (ed unica) conferma di X Factor 2025, resta ancora tutta da scoprire la giuria della nuova edizione. Negli ultimi giorni non sono mancate indiscrezioni secondo le quali la giuria della scorsa edizione non sarà confermata (o almeno non tutta). Potrebbe infatti esserci un addio di Manuel Agnelli, volto storico del programma, oltre che di Achille Lauro. In questo modo, sarebbero confermati soltanto Jake La Furia e Paola Iezzi. Tutto però è ancora in discussione e non ci sono ancora conferme in merito al cast della prossima edizione. Bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire i nomi che siederanno all’ormai celebre bancone di X Factor.

