Giorgia e Luca/ Come andrà il viaggio di nozze? (Matrimonio a Prima Vista)

LUCA ACCOGLIE GIORGIA CON UN CIONDOLO E LUCIO DALLA

E’ stato un po’ complicato mettere insieme le coppie di Matrimonio a Prima Vista ai tempi del Covid 19 ma, alla fine, si è riusciti a farlo cominciando proprio da Giorgia Pantini, 32enne, e Luca Cantiano, 31 anni. Lei romana, insegnante di educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato, e lui di Cisterna di Latina, affitta camere ai turisti per lavoro; I due sono molto simili di età e sono vicini come zona di residenza, e questo potrebbe venire loro incontro anche una volta finito il programma. Il loro matrimonio è andato in scena nella prima puntata della nuova edizione che, però, ha dovuto fare i conti con la pandemia in corso, che non ha permesso ai due sposi ‘al buio’ di poter contare su parenti e amici al momento del sì. Dopo la selezione delle coppie e le affinità, finalmente si passa al momento dell’annuncio ed è proprio quello di Luca Cantiano che fa sorridere di più e non solo il pubblico a casa.

I suoi amici hanno accolto con una maxi risata la notizia che lo scapolo d’oro si sposerà e tra loro ecco spuntare anche una sua ex, insieme per tre anni, che gli augura il meglio dopo quello che ha sofferto.

GIORGIA E LUCA, COME ANDRA’ LA LUNA DI MIELE?

I primi a sposarsi sono proprio Giorgia e Luca alla presenza del fratello di lei e della sorella di lui, unici testimoni e invitati ammessi al matrimonio non prima di un bel sierologico che ha rivelato la loro negatività. La location è un bellissimo hotel sul Lago di Como e il momento del sì si avvicina ma prima Luca fa avere un regalo alla sua Giorgia, un ciondolo a quadrifoglio e la canzone di Dalla che lei sembra apprezzare molto.

I due si ritrovano all’altare deserto senza scambio di anelli e senza orpelli vari, e mentre Luca si dice già coinvolto dalla sua promessa sposa, lei ammette che si aspettava qualcosa di più anche se la sintonia è subito tangibile. Per loro dopo il sì, un bell’abbraccio e una festa intima sotto lo sguardo attento delle telecamere, e poi via per il viaggio di nozze che vedremo però nella seconda puntata in onda questa sera.



