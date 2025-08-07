Giorgia ed Emanuel Lo sempre più innamorati: l'estate di una delle coppie più amate dal pubblico italiano

Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Insieme da oltre 20 anni, continuano a mostrarsi innamorati come il primo giorno, conquistando sempre più fan che li seguono e tifano per loro. Dopo un anno intenso – tra il Festival di Sanremo per lei e il ruolo di professore ad Amici per lui – la coppia si sta finalmente godendo un po’ di meritato relax estivo. Prima, la voce de “La cura per me” è stata impegnata con le registrazioni della nuova edizione di X Factor, dove tornerà per il secondo anno consecutivo alla conduzione.

Giorgia rompe il silenzio su Donatella Rettore: "Le sue parole mi hanno ferita"/ "La adoravo e..."

In attesa di partire con i live, però, la cantante si sta dedicando alla famiglia, condividendo sui social alcuni momenti di questa estate trascorsa insieme al compagno. Le vacanze della coppia sono iniziate ufficialmente il primo luglio, con un post romantico che recitava: “Primo mare, primo sole“. Dopodiché, l’estate è continuata a gonfie vele per loro, come testimoniato dall’ultimo post pubblicato dal ballerino sul suo profilo Instagram, che li mostra ancora una volta felici e affiatati.

Giorgia, la cantante confessa: "Sanremo? Contenta di non aver vinto"/ "Mi sentivo vecchia, ora sono rinata"

Emanuel scatena i fan di Giorgia: cos’è successo

“Marelingue“, ha scritto Emanuel Lo come didascalia del carosello pubblicato il 6 agosto 2025 su Instagram, dove appaiono una serie di scatti che raccontano tutta la sintonia tra lui e Giorgia. Nelle foto, infatti, si sono mostrati in pose buffe, sorridenti, ma anche romantiche, con tanto di bacio tra gli scogli. Questa volta, però, niente look da mare, i due indossano jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica, seduti l’uno accanto all’altra con il mare sullo sfondo. Ovviamente, i fan hanno subito riempito i commenti con una pioggia di messaggi positivi, dimostrando ancora una volta quanto siano amati.