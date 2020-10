Giorgia, fidanzata Enock Barwuah/ Sorpresa in arrivo al GF Vip? Un’assenza “pesante”

Chi è Giorgia, la fidanzata di Enock Barwuah? Tanti sono i telespettatori del Grande Fratello Vip che, in queste settimane, si sono posti questa domanda. In un mese di permanenza nella Casa non c’è stata infatti alcuna traccia della ragazza se non dalle parole dello stesso Enock. Il fratello di Mario Balotelli ha più volte nominato la sua fidanzata, così come lo stesso Alfonso Signorini, eppure, al momento, non è arrivata alcuna sorpresa da parte della ragazza. La motivazione di questa assenza potrebbe essere la volontà da parte della ragazza di non mostrarsi in televisione, rimanendo dunque dietro le quinte per non attirare i riflettori su di sé; eppure c’è qualcuno che ha ipotizzato un possibile allontanamento di Giorgia da Enock.

Sorpresa in arrivo da Giorgia per Enock al Grande Fratello Vip?

Se tutti hanno finora ricevuto almeno una sorpresa dalle persone care e, soprattutto, da fidanzati e fidanzate, lo stesso non si può dire per Enock che, a parte la breve videochiamata di Mario Balotelli, non ha ricevuto sorprese dalla sua fidanzata. Potrebbe però essere arrivato il momento tanto atteso: staremo a vedere se questa sera, 12 ottobre, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2020, Giorgia farà sentire la sua voce.



