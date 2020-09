Giorgia, fidanzata Enock Barwuah/ Un amore nato dopo il lockdown

Giorgia è entrata nel cuore di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli e neo concorrente del Grande Fratello Vip 5, quando il calciatore pensava di essere ormai single. Prima del lockdown infatti ha concluso una relazione che durava da tempo e pensava che il suo ingresso nella Casa lo avrebbe visto libero da ogni legame. Le cose però sono andate diversamente quando quest’estate ha conosciuto Giorgia, una ragazza che al contrario di lui non sembra avere molti grilli per la testa. L’identità di Giorgia però non è nota: per ora conosciamo solo il suo nome. Possiamo però immaginare che Enock l’abbia già informata del suo ‘vizietto’. Quello che preoccupa di più il calciatore è infatti la vicinanza con le concorrenti della Casa e la sua tendenza a trasgredire. “Potrebbe succedere qualsiasi cosa”, ha detto di recente al settimanale Chi, “e poi il mio essere fedele… ehm, infedele, volevo dire”.

Giorgia, fidanzata Enock Barwuand: dovrà tenere dritte le antenne?

Giorgia, la nuova fidanzata di Enock Barwuand, dovrà tenere dritte le antenne per un bel po’ di tempo. Il calciatore infatti entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5 e sa già che potrebbe combinare qualche ‘danno’. Di concorrenti donne che lo attirano ce ne sono e lui teme di dimostrare ancora una volta di non essere molto fedele. “Prima del Covid ero fidanzato da tempo”, ha detto al settimanale Chi, “ma poi ci siamo lasciati. Ora che è arrivato il GF Vip ho una nuova fidanzata, ma ho visto concorrenti molto belle“. Le premesse ci sono tutte: Enock potrebbe perdere la testa per qualcuna delle coinquiline, complice la reclusione forzata. Oppure dimostrare a se stesso, al fratello Mario Balotelli e agli ammiratori, di essere una persona seria. Almeno dal punto di vista amoroso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA