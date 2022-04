Giorgia, figlia di Gianni Nazzaro/ I fratelli Giovanni Jr, David e Mattia

Giorgia: secondogenita di Gianni Nazzaro e Nada Ovcina

Giorgia è l’unica figlia femmina del cantante Gianni Nazzaro, scomparso il 27 luglio 2021 per un tumore ai polmoni. L’artista napoletano ha avuto due figli dalla moglie Nada Ovcina: Giovanni Junior, nato nel 1973, e Giorgia, nata nel 1976. Dopo la separazione dalla moglie, Nazzaro si è legato a Catherine Frank (vero nome Pleite Armonia Del Carmen), che gli ha dato altri due figli, David e Mattia. Giorgia ha seguito le orme del padre nel mondo della musica e si è esibita con lui in diverse occasioni televisive, come il Festival Italia in Musica. Padre e figlia hanno spesso cantante insieme il brano “Me ne vado”, celebre successo di Nazzaro. Degli altri figli, invece, si sa molto poco.

I figli maschi di Gianni Nazzaro

Nel 1999 in un articolo de “La Stampa” Gianni Nazzaro aveva parlato del figlio Mattia, all’epoca 21 anni, che si trovava in carcere per rapina a mano armata. “Non è un delinquente, ma un povero ragazzo rovinato dal padre. Soffre moralmente del suo abbandono”, aveva detto Catherine Frank, ex compagna di Nazzaro. Nell’ottobre 2009 Catherine Frank, insieme ai due figli David e Mattia, è stata ospite di Barbara D’Urso nella trasmissione di Canale 5 “Pomeriggio Cinque”. Il figlio David aveva confessato di avere tentato il suicidio, mentre la madre aveva lanciato accuse sensatissime all padre dei suoi figli.

