Durante l’ultima puntata del programma “La Pennicanza”, condotto da Fabrizio Biggio, Fiorello ha chiamato Giorgia, sua grande amica nonché cantante che apprezza particolarmente. Proprio il comico e conduttore radiofonico siciliano ha fatto uno scherzo all’amica, chiamandola nel corso del programma di Biggio. La cantante, intercettata appunto da Fiorello, ha risposto a qualche domanda, fino alla sorpresa. Fiorello, infatti, ha mandato in onda qualche secondo del prossimo brano inedito di Giorgia, non ancora pubblicato, dal titolo “L’unica”. L’artista, immortalata in un video condiviso sui social, ha replicato a Fiorello: “Oddio, ma sei matto? Come hai fatto? Neanche io ce l’ho questo brano finito”. Fiorello ha replicato con una fragorosa risata.

Emanuel Lo, compagno di Giorgia: perché non sposati/ "Figlio Samuel? Sofferto perché non rimanevo incinta"

Giorgia, nei camerini di X Factor, talent show che condurrà anche l’anno prossimo, ha risposto con un sorriso allo “spoiler” di Fiorello, prendendo con una risata lo scherzetto dell’amico. Con le mani nei capelli, durante un momento di pausa dalla registrazione, Giorgia ha accolto lo scherzo dell’amico, per poi mettersi a ridere. Intanto i fan che hanno avuto modo di sentire qualche secondo del brano “L’unica” hanno già potuto apprezzare molto il nuovo singolo di Giorgia.

Giorgia, chi è?/ Dai successi all'amore per il compagno Emanuel Lo. E su Alex Baroni: "Volevo morire con lui"

Giorgia, il brano “L’unica” manda in delirio i fan

Giorgia, che ha visto Fiorello “spoilerare” il suo brano “L’unica”, ha già ricevuto i complimenti dei fan che hanno apprezzato quei pochi secondi di canzone. “Spettacolare! Sarà la mia colonna sonora quest’estate!” ha scritto una follower sotto il post Instagram di Rai Radio 2. “Siamo in un tilt. Non riesco a levarmi dalla mente quei pochi secondi” è il commento di una fan page di Giorgia. “Giorgia droppaci sta hit che ho bisogno di cantarla a squarciagola” ha scherzato ancora un’altra fan. Insomma, nonostante siano stati resi noti solamente pochi secondi del brano, “L’unica” ha già mandato in delirio i fan.

Vincenzo Mollica: “Il sorriso arma contro il Parkinson”/ “Devo tutto a mia moglie, con lei sfido la cecità”