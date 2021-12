Giorgia Giacobetti, figlia di Valeria Fabrizi/ Il dolore per la morte del padre “mi manca tanto”

Giorgia Giacobetti è la figlia di Valeria Fabrizi e Giovanni “Tata” Giacobetti. Protagonista del programma Ballando con le Stelle dove si sta facendo conoscere anche come ballerina, ha seguito le orme dei suoi genitori. E’ nata negli anni Sessanta ed è cresciuta respirando arte, musica e spettacolo avendo come mamma la meravigliosa attrice veronese, interprete in numerosi film di successo da Ragazze d’oggi a Le sorprese dell’amore o Dichiarazione d’amore, fino al ruolo di Suor Costanza degli ultimi anni, nella serie tv di successo “Che Dio ci aiuti”. Suo padre, Giovanni Giacobetti, detto “Tata”, non solo faceva parte del celebre Quartetto Cetra, ma ne era proprio il fondatore.

Nato a Roma nel 1922, il padre di Giorgia Giacobetti è stato un cantante, contrabbassista e paroliere. “Lui mi ha conquistato così. Una notte di tempesta abbiamo dormito insieme in due letti separati, quando mi sono svegliata lui era lì che mi guardava e mi ha detto ‘Ti ho guardata tutta la notte, non ho dormito mai” così ha raccontato Valeria Fabrizi al settimanale Oggi, il momento in cui si è innamorata del marito, scomparso il 2 dicembre del 1988 a causa di un infarto miocardico. Il loro fu un amore profondo che li tenne uniti fin dal primo giorno e che li ha portati al matrimonio celebrato nel 1964. Purtroppo la sua scomparsa è sopraggiunta all’improvviso lasciando un enorme vuoto nel cuore dell’attrice e nella loro unica figlia Giorgia.

Giorgia Giacobetti la mancanza del padre Tata Giacobetti, morto quando era molto giovane

Quando Giovanni Giacobetti è morto, Valeria Fabrizi era ancora molto giovane e ancora oggi ne parla con estremo dolore, come ha riferito in un’intervista: “mi manca tanto. Avevamo organizzato una festa per i 25 anni di matrimonio ed è morto pochi mesi prima”. Sua figlia Giorgia tuttavia gli somiglia molto. La stessa Valeria Fabrizi lo ha sottolineato durante un’ospitata a Domenica In.

Giorgia Giacobetti, che dopo aver studiato Comunicazione ed essersi specializzata in un master in PR Marketing Media Relations e Tecnica Pubblicitaria in un Istituto di Londra, è stata anche responsabile dei casting per il Maurizio Costanzo Show, ha fatto sapere di aver conosciuto gli altri membri del Quartetto Cetra e di essere stata anche un pò la figlia del gruppo, la più piccola. Oggi la donna ha abbracciato la carriera di freelance nell’ambito della televisione, del cinema e del teatro e ha aperto un’azienda tutta sua.

