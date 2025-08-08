Giorgia Giacobetti, la figlia di Valeria Fabrizi, racconta cos'è successo in uno stabilimento balneare.

Giorgia Giacobetti, figlia di Valeria Fabrizi, ha raccontato di aver avuto un diverbio con il direttore di una struttura balneare in Sardegna a causa di un ombrellone. A raccontare i dettagli della vicenda è il quotidiano La Nuova Sardegna, che ha rivelato cos’è successo pochi giorni fa tra l’attrice, la figlia e il direttore di uno stabilimento che si trova a pochi metri dalla casa estiva delle due donne. Nel 2023 Valeria Fabrizi e sua figlia, la pr Giorgia Giacobetti hanno acquistato un appartamento in uno dei residence più noti della zona di Porto Cervo. “E abbiamo potuto accedere alla spiaggia e allo stabilimento sempre senza problemi”, osserva la Giacobetti. “Dietro il pagamento della quota, non proprio economica”, aggiunge La Nuova Sardegna.

Quest’anno, però, tutto è cambiato perché come fa sapere La nuova Sardegna, a causa del numero esigui di ombrelloni a disposizione, tutti i proprietari degli appartamenti hanno dovuto partecipare ad un’estrazione per poter trascorrere la giornata in spiaggia.

Il direttore dello stabilimento replica alla figlia di Valeria Fabrizi

Come riferisce La Nuova Sardegna, Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Giacobetti non sono state molto fortunate nell’estrazione e a quanto pare ci sarebbe stato un clima di agitazione come avrebbero riferito alcune persone che avrebbero assistito alla scena. I toni si sarebbero alzati e le due donne hanno raccontato di essere state invitate “con toni scortesi a ‘infilarci il giornale in quel posto’, scrive La Nuova Sardegna. ‘Sono stata aggredita verbalmente davanti a tutti e mia madre, poco distante, si è sentita male’”, racconta la Giacobetti. “Sì, mi ha scossa. Io continuo ad amare la Sardegna, ma credo che persone e comportamenti del genere non le facciano bene”.

La struttura balneare, però, respinge le accuse: “Il sistema di estrazione, dice, si è reso necessario data la disponibilità di poco più di 30 ombrelloni tra spiaggia e prato contro la presenza di oltre 100 utenti tra l’hotel e i residence attorno. Il direttore, che non intende apparire pubblicamente, parla anzi di offese da parte della figlia dell’attrice nei confronti dei sardi. E a margine evidenzia che l’occupazione abusiva di ombrellone o lettino è considerato reato nel Codice della Navigazione”.

