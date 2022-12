GIORGIA GIACOBETTI, FIGLIA DI VALERIA FABRIZI/ “Ho perso mio figlio Alberto ma sono appagata grazie a lei”

VALERIA FABRIZI E IL RAPPORTO CON LA FIGLIA GIORGIA

Valeria Fabrizi è ospite a Verissimo nella puntata del 3 gennaio e si racconta a Silvia Toffanin, partendo con l’annunciare di aver da poco compiuto 86 anni e di sentirsi bene, ‘molto positiva’. Racconta poi il rapporto con sua figlia Giorgia, che non è in realtà figlia unica perché prima di lei Valeria Fabrizi ha avuto un altro figlio, Alberto, che però è morto a pochi mesi dalla nascita.

“Era un maschietto. Il bambino è nato, è vissuto tre mesi, è stato un grande dolore.” ha raccontato la Fabrizi. “Oggi ho Giorgia, certo sono appagata, sono orgogliosa di lei. Sai perché Dio ti dà una figlia femmina? Perché tu abbia un’amica sincera. È una cosa bellissima.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIORGIA GIACOBETTI, CHI È LA FIGLIA DI VALERIA FABRIZI

Chi è Giorgia Giacobetti, la figlia di Valeria Fabrizi e dell’indimenticato Giovanni Giacobetti, conosciuto da tutti come ‘Tata’? Questo pomeriggio la 57enne e l’attrice veronese saranno per la prima volta assieme ospiti di Silvia Toffanin negli studi televisivi di Mediaset per l’appuntamento del sabato col rotocalco di “Verissimo”: e l’occasione sarà propizia per le due donne non solo di tornare sul periodo difficile della malattia vissuto dalla Fabrizi e sul loro legame, oltre che sulla scomparsa del padre, avvenuta anzitempo oramai tanti anni fa ma che per Giorgia rappresenta ancora un dolore mai sanato.

Giorgia Giacobetti oggi è un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo e della comunicazione non solo per essere le figlia d’arte dell’attrice Valeria Fabrizi e di Giovanni ‘Tata’ Giacobetti, cantante e contrabbassista ma anche paroliere originario di Roma che divenne famoso soprattutto per aver fatto parte del Quartetto Cetra. Nata 57 anni fa, si era laureata in Comunicazione e aveva pure frequentato un Master in PR Marketing, Media Relations e Tecnica Pubblicitaria che l’aveva portata a lavorare in quel di Londra prima di tornare in Italia dove nientemeno che Maurizio Costanzo le affidava un importante ruolo nella redazione del suo programma. Da allora la Giacobetti ha sempre lavorato in questi anni, curando il casting dei programmi di una istituzione della tv italiana, ma disimpegnandosi pure come freelance per grandi nomi dello showbiz nostrano anche nel campo della musica e del cinema.

GIORGIA GIACOBETTI: IL RICORDO DI PAPA’ TATA E…

Ma se della Giorgia Giacobetti pubblica (che intanto nel 2005 aveva pure aperto una sua agenzia di comunicazione) sappiamo molto, cosa traspare invece dal suo privato? Al momento non abbiamo molte notizie sulla sua vita sentimentale dato che la figlia di Valeria Fabrizi, pur avendo dei profili social, resta molto abbottonata ma in passato avrebbe avuto una relazione con l’imprenditore Pietro Piccinetti; non si sa invece se al momento abbia avuto anche dei figli anche se si ricorda tempo fa una intervista proprio dell’attrice veneta che chiedeva alla figlia Giorgia di renderla nonna. Per quanto riguarda invece papà Giovanni, nelle rare occasioni in cui è apparsa in tv la figlia di uno dei volti del Quartetto Cetra ha sempre regalato un dolce ricordo del genitore.

Come sappiamo, Giovanni Giacobetti era venuto a mancare nel dicembre del 1988 all’età di 66 anni: a stroncare ‘Tata’, in cui la figlia Giorgia sembra rivedersi (opinione condivisa anche da mamma Valeria) era stato un improvviso infarto del miocardio. L’attrice veneta e l’artista romano era sposati dal 1964 e la sua morte aveva lasciato indubbiamente un vuoto nel cuore delle due donne: “Papà mi manca tanto” aveva raccontato appunto durante una intervista, rivelando anche in un’occasione che si stava proprio organizzando una festa per i 25 anni di matrimonio di Giacobetti e della Fabrizi quando era avvenuto il dramma: “Purtroppo lui è morto pochi mesi prima di quella festa”.











