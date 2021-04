Giorgia Giacobetti, figlia Valeria Fabrizi/ Gli inizi al Maurizio Costanzo Show

Chi è Giorgia Giacobetti?

Giorgia Giacobetti è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti. Giorgia, nata nel 1965, è una pr e organizzatrice di eventi con la sua agenzia di comunicazione, “Giorgia Giacobetti Comunicazione”, fondata nel 2005. Dalla madre ha certamente ereditato la grande determinazione e la capacità di essere diretta in ogni circostanza, ottenendo un discreto successo nel suo ambito di lavoro. Maurizio Costanzo, nel 1989, le affida il ruolo di responsabile del settore spettacolo e showbusiness nella redazione del suo programma: per 12 anni cura il casting del “Maurizio Costanzo Show“, uno dei programmi di punta di Mediaset. Molto forte è il legame con la madre Franca Valeri: è proprio merito della figlia se la donna è tornata a recitare dopo la morte del marito nel 1988.

Giorgia Giacobetti: il talento eredito da mamma e papà

Oltre a Giorgia, Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti avevano avuto un altro figlio, morto dopo un mese: “Ho avuto anche un bimbo che si chiamava Alberto. L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca. Alberto, il piccolo che non ho potuto crescere, lo porto sempre nel mio cuore”, ha detto l’attrice ospite a “Vieni da Me” di Caterina Balivo. Questa sera, venerdì 16 aprile, Valeria Fabrizi sarà ospite di Serena Rossi a “Canzone Segreta”: Tata e Giorgia Giacobetti saranno probabilmente uno degli argomenti principali che Serena Rossi cercherà di trattare con Valeria Fabrizi. L’attrice non potrà esimersi nel ricordare gli anni felici del matrimonio con il musicista, la sua malattia e il rapporto con la figlia, sempre così attenta e presente. Giorgia salirà sul palco di Rai 1 per fare una sorpresa alla madre?

