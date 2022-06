Giorgia Giacobetti, figlia Valeria Fabrizi/ “Ora è lei che si prende cura di me e…”

Nuova puntata di “Verissimo – Le Storie” in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16.30 e negli studi del rotocalco rosa condotto da Silvia Toffanin torna ‘idealmente’ anche Valeria Fabrizi: infatti il talk show delle reti Mediaset ripropone in questo suo format estivo le migliori interviste della stagione televisiva appena trascorsa e tra queste c’è l’ospitata della 85enne attrice veronese che risale allo scorso marzo e in cui la diretta interessata aveva parlato non solamente della sua drammatica esperienza con un cancro ma pure del suo privato. Ma chi è l’unica figlia dell’artista scaligera e cosa sappiamo di lei?

Valeria Fabrizi è diventata nel corso della sua vita solo una volta madre: infatti dal suo matrimonio del lontano 1964 con il compianto Giovanni ‘Tata’ Giacobetti, uno degli storici componenti del Quartetto Cetra, era nata Giorgia. La donna, nata negli Anni Sessanta, a detta della madre è tutta il papà scomparso e come sappiamo aveva deciso di seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo anche se a modo suo: dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione e aver conseguito un master in PR Markerting Relation all’estero (più precisamente a Londra, dove ha vissuto per un certo periodo), la figlia di Valeria Fabrizi è tornata in Italia e ha lavorato per diversi anni con Maurizio Costanzo, prima di aprire da freelance una propria agenzia nell’ambito della televisione, del cinema e del teatro.

GIORGIA GIACOBETTI, ECCO CHI E’ L’UNICA FIGLIA DI VALERIA FABRIZI

“Io e Giorgia siamo legatissime e molto confidenti: anzi lei è molto saggia e mi consiglia su tutto” aveva raccontato l’attrice veronese, spiegando che la morte prematura di ‘Tata’ Giacobetti le ha unite ancora di più. “Lei è la mia forza, mi dà coraggio ogni volta che ne sento il bisogno e so che per me c’è sempre” aveva detto da cuore di mamma, spiegando pure che il sentimento puro e indissolubile che le lega non è venuto mai meno nel corso degli anni, nemmeno a causa della distanza per motivi di lavoro. “Per me è come se ci fosse quasi un filo ombelicale che ci tiene in perenne contatto…” ha pure aggiunto. la Fabrizi.

Anzi, col passare del tempo è oramai la sua ‘Tatina’ (come Valeria chiama affettuosamente la figlia Giorgia per la sua somiglianza con Giacobetti, NdR) che si prende cura di lei in una classica inversione dei ruoli quando i genitori cominciano a invecchiare. “Quante volte ci sentiamo al giorno? Di continuo” ha scherzato una volta la Fabrizi, raccontando di come la figlia sia molto apprensiva nei suoi confronti: “Se esce la sera e rientra tardi mi manda un pupazzetto sul telefonino” aveva raccontato l’attrice probabilmente riferendosi a degli emoticon o emoji. “Siamo due amiche ma da parte sua non è mai mancato il rispetto che ci vuole tra madre e figlia: ma oramai è lei a occuparsi di me visto che è molto protettiva, affettuosa e premurosa” ha aggiunto la Fabrizi.











