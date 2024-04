Giorgia Gianetiempo chi è Rossella di Un posto al sole/ “Ho iniziato a lavorare nella soap al liceo”

Giorgia Gianetiempo chi è l’attrice di Un posto al sole: carriera

Nella puntata di oggi della La volta buona, sarà ospite un’attrice italiana molto amata: Giorgia Gianetiempo. Divenuta nota per aver interpretato Rossella Graziani nella soap opera Un posto al sole, ha cominciato ad intraprendere la carriera televisiva molto giovane.

Prima di entrare nel cast della nota soap, ha lavorato per diverse fiction televisive: Un medico in famiglia, Una donna per amico 3, Tre casi per Laura C, Gente di mare e Don Matteo 6. Nel 2006, prende anche parte al cast della nota serie tv I Cesaroni. Nel corso della sua carriera, Gianetiempo esordisce anche su grande schermo, lavorando sul set di alcuni film quali: Camici bianchi, Domenica, Uomini & donne, amori & bugie, Mater Natura. Dal punto di vista della vita sentimentale, Giorgia è fidanzata con il collega Luca Turco, che nella soap Un posto al sole interpreta il personaggio di Niko. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017, e sembra ancora insieme: “Giorgia è speciale. Ci capita di litigare raramente, perché siamo in accordo su tutto e ci confrontiamo su ogni cosa” ha dichiarato l’attore a Nuovo Tv.

Giorgia Gianetiempo e la carriera da giovanissima: “Ci sono pro e contro”

Giorgia Gianetiempo ha esordito nel mondo televisivo quando era molto giovane con Un medico in famiglia e Don Matteo 6. L’attrice stessa ha parlato spesso di cosa comporti lavorare così precocemente sul set: “Ci sono pro e contro. Ho iniziato a lavorare, tra virgolette perché ancora oggi non lo reputo un lavoro in quanto mi diverto tantissimo, a 3 anni e fino ai 13 non mi pesava dividermi tra scuola e set.”

E ancora: “L’ingresso in Un posto al sole è coinciso con l’inizio del liceo e lì è stata tosta sia a livello di spazi ed orari perché la mattina frequentavo le lezioni e il pomeriggio giravo la soap, sia a livello di relazioni con gli altri perché lavorando dovevo recuperare i compiti e lo studio e mi privavo della possibilità di uscire con i miei compagni e stare insieme a loro”.

