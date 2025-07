Giorgia Graiani è la nuova fidanzata di Olly? Lui ne pubblica la foto ma arriva una segnalazione a svelare qualcosa si scioccante sul cantante

Olly torna nel mirino del gossip. Dopo le voci di un possibile flirt con Belen Rodriguez, il cantante, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, torna a far parlare ancora una volta per la sua vita amorosa, stavolta associato però ad un altro nome. Non si tratta di un volto famoso come quello della showgirl argentina però: stavolta sotto i riflettori ci è finita Giorgia Graiani, una ragazza di Genova della quale lo stesso Olly ha ripostato una foto su Instagram.

Un gesto che ha spiazzato i fan del cantante, al punto da diffondere le voci secondo le quali la bella Giorgia sia davvero la sua dolce metà. La stessa Deianira Marzano ha poi postato sul suo profilo Instagram la foto riproposta da Olly, svelando l’identità della ragazza e annunciando che si tratta, appunto, della sua nuova fidanzata.

Olly ha una fidanzata? La segnalazione: “Va anche con altre!”

Eppure, c’è chi ha smentito questo annuncio. È un altro esperto di gossip popolare sul web ad aver dichiarato che sì, con Giorgia ci sarebbe realmente stato un flirt, ma solo passeggero. Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore del web, ha fatto rivelazioni forti sulla vita amorosa di Olly, scrivendo: “Olly è single al 100000%. Proprio due sere fa si è visto con un’altra follower. – e ha aggiunto – Sì, è vero, è andato anche con quella del suo repost su Instagram di poco fa, Giorgia, ma è anche vero che va con altre“. Quella con Giorgia, secondo Rosica, sarebbe stata soltanto un’avventura: nella realtà Olly sarebbe single e non avrebbe relazioni serie ma soltanto flirt passeggeri. Nessuna risposta è tuttavia arrivata dal cantante a queste segnalazioni e indiscrezioni.

