Giorgia Greco, l’atleta con una gamba Golden Buzz Italia’s Got Talent/ Video, Giusy Versace:”mi commuovo”

Chi è Giorgia Greco, l’atleta con una gamba alla conquista di Italia’s Got Talent 2021

Giorgia Greco, 13 anni, ha conquistato un posto nella finale di Italia’s Got Talent grazie al Golden Buzz di Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto, come il resto della giuria e il pubblico da casa, è rimasta impressionata dalla storia di Giorgia che con una gamba sola continua a praticare ginnastica ritmica con passione e determinazione. Giorgia Greco, nata il 1 marzo 2007 a Milano, a 4 anni si è avvicinata alla ginnastica. Tre anni dopo ha accusato un forte dolore alla gamba: “A seguito di controlli hanno riscontrato un tumore dell’osso, avevamo più possibilità di rimanere con Giorgia con l’amputazione”, racconta la mamma della giovane atleta. “Quella di questa sera è una performance ma non gareggio in maniera agonistica, perché non esiste la mia categoria“, ha spiegato la 13enne sul palco di Italia’s Got Talent.

Giorgia Greco: conquista un posto nella finale di Italia’s Got Talent

Dopo aver assistito all’emozionante esibizione di Giorgia Greco, Federica Pellegrini ha deciso di mandarla in finale con il Golden Buzz: “Questa sera ho visto solo la tua bravura. Preparati perché io ti farò gareggiare in una finale.”. Mara Maionchi ha aggiunto: “Mi auguro che con te succedano della cose nuove con te”. Frank Matano ha sottolineato l’importanza della sua esibizione: “Mi piace quando le persone con talento si spingono al massimo, fino al limite…“. Sul suo profilo social, la Pellegrini ha pubblicato alcune foto insieme a Giorgia, ricoperta di coriandoli d’oro: “Brava Giorgia… sei una stella immensa e bellissima”. Anche l’atleta paralimica Giusy Versace ha fatto i complimenti a Giorgia: “La conosco da quando aveva 10 anni… quanti progressi. Mi commuovo ed emozioni a vederti così”, ha scritto nelle storie di Instagram. E ha aggiunto: “Ottima scelta Federica Pellegrini. Giorgia allenati e punta in alto”.





