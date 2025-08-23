Chi è Giorgia Guglielman, fidanzata di Claudio Amendola: costumista per film e fiction, sarebbe al fianco dell'attore ormai dal 2023

Giorgia Guglielman, fidanzata di Claudio Amendola: quindici anni in meno dell’attore

Giorgia Guglielman, che sarebbe la nuova fidanzata di Claudio Amendola, sarebbe al suo fianco da due anni ma solamente un anno fa l’attore avrebbe cominciato a vivere liberamente la loro storia, mostrandosi anche in pubblico. Questo perché dopo la rottura con Francesca Neri, per un certo periodo di tempo avrebbe preferito non farsi vedere con un’altra donna, anche probabilmente per rispetto del figlio avuto insieme alla sua ex moglie. Giorgia Guglielman ha 15 anni in meno di Amendola ma questo non avrebbe rappresentato un problema nel momento in cui i due hanno deciso di cominciare a vivere il loro amore.

Giorgia Guglielman, fidanzata di Claudio Amendola: chi è

Da qualche tempo ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Claudio Amendola, che nel 2022 ha annunciato la rottura con Francesca Neri, la donna con la quale ha vissuto una storia d’amore durata 25 anni, con 12 di matrimonio. Claudio Amendola sarebbe felice da ormai quasi due anni con Giorgia Guglielman, costumista che dunque lavora nel mondo del cinema e della televisione, anche se dietro le quinte. Sarebbe stato proprio il set lo scenario perfetto per far scoccare l’amore tra Amendola e la nuova fiamma. A lanciare l’indiscrezione era stato, un anno fa, il settimanale “Oggi”, pubblicando le foto di un bacio tra i due, e spiegando che la storia andava avanti allora da oltre un anno.

A quanto pare l’amore tra Giorgia Guglielman e Claudio Amendola sarebbe esploso nel 2023, intorno a maggio, durante le riprese. In particolare i due si sarebbero avvicinati durante la lavorazione di uno dei primi episodi della serie tv “Il patriarca”, andata in onda su Canale 5. La storia tra i due sarebbe dunque esplosa nel 2023 ma Claudio Amendola l’avrebbe a lungo tenuta nascosta dopo la rottura con Francesca Neri, che è stata al suo fianco per ben 25 anni.