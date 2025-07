Giorgia, il ritorno della regina: “Rivendico le mie rughe e la mia storia”. Dopo la crisi del 2022, ora domina tra musica e tv.

Come ha vissuto Giorgia il Festival di Sanremo 2025? In tanti se lo sono chiesti, soprattutto dopo la sua esperienza a tratti inaspettata e le forti emozioni sul palco, ad esempio quando si è messa a piangere commossa dall’affetto dei fan. E pensare che nel 2022 la cantante stava pensando di uscire di scena, convinta di essere ‘troppo vecchia’ per andare avanti nel mondo della musica e oggi si gode il grande successo con altre vittorie quali il bis nella conduzione di X-Factor, concerti a Siracusa al Teatro Greco e la nuova canzone Golpe.

In un’intervista a la Repubblica, Giorgia ha raccontato di aver avuto tanta paura dopo la pandemia, paura di ‘non starci più dentro’ dato che proprio in quel periodo si faceva strada il rap, genere che è piuttosto distante dal suo. Ricorda poi il Festival, quando molti fan facevano il tifo per lei perchè vincesse: “Va bene così”, dice, “La gara era su me stessa. Sono contenta per Olly, spazio ai giovani“. Oggi Giorgia è orgogliosa del fatto che ai suoi concerti vede anche dei bambini, un segno che la sua musica piace anche ai più piccoli.

Giorgia, la cantante è orgogliosa delle sue rughe

“Pensi, a trent’anni mi sentivo vecchia, finita. Ora sto benissimo“, spiega Giorgia a la Repubblica. La cantante ha fatto un percorso profondo con sè stessa, arrivando alla piena consapevolezza di cos’è il successo e del fatto che sia pieno di salite e di discese quasi fisiologiche: “Oggi siamo tutti poveracci, domani tutti re e regine. E viceversa“, racconta portando come esempio suo padre Alan Soul, anche lui cantante che inizialmente ha avuto una grande fama per poi vivere una discesa.

Giorgia è fiera delle rughe che porta sul viso e svela di essere orgogliosa di rivendicarle: “Questione d’inconscio: ci sono mestieri in cui una donna è ancora meno credibile di un uomo“, dice, anche se è contenta del fatto che questa cosa stia cambiando, soprattutto negli ultimi tempi. Insomma, Giorgia ha finalmente ritrovato il suo posto nel mondo della musica, restando però consapevole del fatto che il successo sia spesso un fuoco di paglia.