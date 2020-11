Giorgia, la fidanzata di Enock gelosa di Giulia Salemi?/ Lui ‘accetta’ i suoi baci…

Chissà come ha reagito Giorgia Migliorati Novello alle immagini che vedono il suo fidanzato Enock nella Casa del Grande Fratello Vip molto felice per l’ingresso di Giulia Salemi. Alfonso Signorini, d’altronde, non è l’unico ad aver notato che l’ingresso della Salemi abbia smosso le acque e, soprattutto, abbia smosso lui. Sin dal suo arrivo in Casa, Enock ha infatti dichiarato di apprezzare molto la presenza della Salemi e in un confessionale che viene mostrato nel corso della diretta del 9 novembre, si sente il fratello di Balotelli apprezzare non solo la bellezza ma anche la mente della Salemi, che trova solare e di grande compagnia. Insomma, è chiaro che Enock sia rimasto alquanto colpito da lei. Ma Giulia potrebbe davvero mettere in crisi il suo rapporto con la fidanzata Giorgia? La Salemi è convinta di no. “Vi prego, siete lontanissimi, non è assolutamente così. Lui poi è fidanzatissimo e io non mi metto in mezzo!” chiarisce Giulia, chiedendo anzi espressamente di non essere ‘accoppiata’, anche forzatamente, ad Enock. Eppure Alfonso Signorini nel è convinto: “Secondo me tu non gli sei indifferente!” Parole che non piaceranno a Giorgia, la fidanzata di Enock che abbiamo visto anche in una delle precedenti dirette del Grande Fratello Vip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA