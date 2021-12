Giorgia/ La morte di Alex Baroni e la rinascita con il fidanzato Emanuel Lo

Nella vita di Giorgia, le celebre cantante che tutta Italia ama, ci sono stati due grandi amori. Il primo è l’indimenticato Alex Baroni, grande talento della musica italiana, scomparso precocemente a causa di un incidente stradale. Un dolore grande per la cantante, che più volte lo ha ricordato negli ultimi anni, ponendo l’accento sul suo talento artistico oltre che umano. Anni dopo la morte di Alex, Giorgia ha ritrovato l’amore con colui che ancora oggi è il suo compagno: il ballerino e coreografo Emanuel Lo. La loro storia è iniziata nel 2004 e sei anni dopo è nato il figlio Samuel. La cantante ha però raccontato che gli inizi della loro storia non sono stati affatto facili, lei infatti provava ad allontanarlo ma Emanuel non si è tirato indietro.

Giorgia, la rinascita dopo la morte di Alex Baroni con Emanuel Lo

“Facevo di tutto per allontanarlo da me. – ha raccontato Giorgia in un’intervista di qualche tempo fa, spiegandone il motivo – Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarà decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura”. La cantante ha quindi continuato, raccontando i suoi timori: “Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”. E da allora i due sono diventati inseparabili.

