Nel 2002, Giorgia ha subito un lutto enorme: ha perso il suo ex fidanzato, al quale era ancora profondamente legata. Con Alex Baroni, con il quale ha avuto una relazione dal 1997 al 2001, Giorgia ha vissuto un amore intenso, terminato solamente poco prima del terribile incidente in moto del cantautore. Un fatto che ha gettato nello sconforto Giorgia, che solamente grazie all’amore della sua famiglia e del suo nuovo compagno è riuscita a rialzarsi. Nel 2004, infatti, la cantante romana ha incontrato Emanuel Lo, ballerino con la passione per la musica, tanto che a sua volta nella sua carriera ha più volte intrapreso anche la carriera musicale.

I due hanno cominciato una storia d’amore appunto nel 2004, nonostante gli otto anni di differenza tra loro, che a dire il vero non hanno mai rappresentato un problema per nessuno dei due. Nel 2010, Giorgia ed Emanuel Lo hanno allargato la famiglia: è nato Samuel, il loro unico figlio, oggi un ragazzo amatissimo dai suoi genitori. Giorgia ed Emanuel Lo, nonostante un amore che dura da oltre vent’anni, non sono mai convolati a nozze. Molteplici i motivi. “La proposta c’è stata – ha rivelato la cantante – con tanto di commozione”. Eppure, i due, ancora non si sono detti “sì”: al momento, infatti, sembrano essere più che certi del loro amore, al di là del rito delle nozze che non è ancora arrivato.

Giorgia, l’amore per Emanuel Lo: “Riusciamo ancora a sorprenderci”

Parlando del compagno Emanuel Lo, Giorgia ha utilizzato sempre parole d’amore, descrivendolo come un uomo dedito alla famiglia, un ottimo padre e un compagno di vita presente: “Sei un uomo profondamente gentile e sensibile, anche se a casa sei un disastro. Sei però un meraviglioso padre e un ballerino eccelso. È da più di vent’anni che ci stiamo accanto e abbiamo attraversato varie fasi. Dopo tutti questi anni riusciamo ancora a sorprenderci e a ridere insieme e a scoprire cose nuove ogni giorno”. Insomma, al di là delle vicissitudini di vita, i due continuano ad amarsi come il primo giorno.