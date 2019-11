Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch/ “Ho visto morire…” (Che tempo che fa)

Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia sarà ospite questa sera a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, per supportare Carola Rackete nella sua prima uscita tv in Italia. Prima della puntata, in onda come sempre su Raidue, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla giovane giurista del 1990 cresciuta a Como. Giorgia Linardi, proveniente da una famiglia borghese, si descrive come un appassionata di viaggi, amante delle canzoni di Pino Daniele, Lucio Battisti e di Antonello Venditti. Si occupa di diritti umani e di migrazioni, la materia che ha studiato con passione sia in Italia che all’estero. E’ una ragazza evidentemente molto coinvolta nel proprio lavoro, referente come detto dell’ong Sea-Watch. In una recente intervista rlasciata a Elle, Giorgia Linardi ha parlato delle difficoltà e delle insidie nel ricoprire un ruolo così delicato. “Quando abbiamo scoperto che a terra si parlava delle nostre navi come taxi del mare, la prima reazione è stata di grande stupore”, ha detto incredula.

Giorgia Linardi, la Sea Watch e l’opinione pubblica

Dall’incredulità al duro confronto con la realtà, per Giorgia Linardi la situazione è precipitata molto velocemente. Sempre nell’intervista a Elle racconta: “Un giorno ho ricevuto la telefonata di mia nonna, una siciliana. Era in compagnia delle sue amiche di sempre, la Michelina Straffalaci, l’Eufrosina Bellofiore, la Fina Caruso… Mi telefona e mi dice: ‘Ma amore mio è vero che sei collusa con gli scafisti?”. Per Giorgia Linardi è partita una vera e propria propaganda contro Sea Watch Italia. Un attacco che tuttora non riesce a digerire nè a comprendere fino in fondo: “La propaganda contro di noi ha fatto breccia nella percezione delle persone, al punto che non importa più quale sia la verità: in fondo è questa la scoperta più dolorosa”.

Giorgia Linardi: “Ho visto morire ragazze della mia età”

“Ho visto morire ragazze della mia età”, spiega Giorgia Linardi al magazine Elle. Probabilmente per questo motivo ha deciso di continuare a dedicare la sua vita ai migranti e ai soccorsi in mare. Un valore che comunque l’ha portata a scontrarsi con buona parte dell’opinione pubblica o contro chi chiedeva e chiede la chiusura dei porti: “Siamo arrivati ad un punto davvero emblematico. C’è chi insulta non sa di che parla. A tutte quelle persone direi di salire a bordo e capire: voglio credere che la maggioranza di loro tenderebbe la mano. A Emma va la solidarietà di Sea-Watch, e la mia personale: condivido il pensiero che ha rivolto ai suoi genitori, io lo so che quando sei al centro di un attacco feroce e sessista pensi a tuo padre e a tua madre”. Insomma si profila una serata molto interessante a Che Tempo Che Fa, con tanti temi interessanti sul tavolo. Giorgia Linardi, insieme a Carola Rackete, sarà una delle protagoniste della puntata.



