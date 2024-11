Giorgia, cantante che nell’ultimo periodo sta svelando le sue qualità da conduttrice a X Factor 2024, è nell’occhio del ciclone per via del successo ottenuto nel talent. Il suo sorriso ammalia tutti ad ogni puntata e non solo, risulta simpatica, sempre elegante e come si suol dire “sul pezzo”. In un’intervista a Il Messaggero, però, la cantante ha raccontato una parte di sè molto toccante, parlando della morte dell’ex fidanzato Alex Baroni e della difficoltà a rimanere incinta. Una carriera di successi la sua, segnata anche da un periodo tragico, quello della scomparsa di Alex Baroni in un incidente in moto.

Lui e Giorgia sono stati fidanzati dal 1997 fino al 2001, e pochi mesi dopo la loro separazione, il cantante è venuto a mancare a causa di uno scontro fatale in moto il 19 marzo 2002. Dopo quasi un mese di coma, si è spento segnando per sempre la vita di Giorgia. Lei stessa ha raccontato di essere ancora incredula di essere riuscita a superare quel periodo doloroso, e ancora oggi le sembra sia successo tutto solo ieri. “Sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi“, ha ammesso la cantante, dicendo che avrebbe voluto morire con lui.

Giorgia, la cantante si confessa: “Il periodo più difficile? Quando ho deciso di volere un figlio…”

Dopo il dolore, fortunatamente Giorgia ha rivisto l’arcobaleno con Emanuel Lo, noto professore della scuola di Amici 2024 e ballerino con alle spalle una carriera ricca di successi. La loro storia d’amore è iniziata in modo un po’ traballante quando Giorgia aveva 31 anni e lui solo 23. “Sei troppo giovane“, aveva detto la cantante al ballerino, mentre oggi sono vent’anni che la loro storia d’amore continua a gonfie vele. Chiaramente non sono mancati i periodi bui: i due si sono anche lasciati per un certo periodo per poi rimettersi insieme più forti di prima.

“Sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra“, ha ammesso Giorgia, “perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno“. La cantante, sempre sorridente e ironica ha ammesso poi che il momento più difficile è stato quello di quando hanno cercato di avere un figlio. A Vanity Fair aveva infatti raccontato di aver avuto non poche difficoltà nel rimanere incinta, ma poi è arrivato Samuel, un ragazzo felicissimo che ama i suoi genitori e la vita. Oggi il giovane ha 14 anni e Giorgia lo soprannomina “Il Grinch” per scherzare sul suo umorismo tagliente.