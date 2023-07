Giorgia Lucini e Federico Loschi in crisi?/ L’ex di Uomini e Donne piange e si sfoga: “Non sto bene!”

Giorgia Lucini e Federico Loschi sono in crisi? L’ex tronista si sfoga su Instagram

Giorgia Lucini e Federico Loschi stanno vivendo un nuovo momento di crisi? A lanciare l’allarme sono alcuni post social che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore, mettendo in evidenza un forte malumore. Frasi come “Ti sei promessa il mare, non accontentarti delle gocce”, o ancora “Trattatevi come all’inizio, così non ci sarà la fine”, pubblicate da Giorgia, hanno subito lanciato l’allarme su una possibile crisi col compagno Federico.

Giorgia Lucini in ospedale: come sta l'ex Uomini e Donne?/ "Intervento fatto, ma farò forza e vi racconterò"

A confermare che il periodo non è dei migliori è stata proprio la Lucini. Con una serie di stories pubblicate su Instagram, l’ex tronista ha raccontato di vivere un momento molto difficile e di stare effettivamente male. “Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non è un periodo facile, per niente.” ha spiegato Giorgia.

Giorgia Lucini di Uomini e Donne "Con Federico Loschi è finita"/ "Tradimento? No ma…"

Giorgia Lucini, crollo e lacrime su Instagram: “Non sto bene”

Senza riuscire a trattenere le lacrime, Giorgia Lucini ha dunque raccontato cosa sta vivendo in questo periodo: “E io che non riesco a fingere, anche se questo è il mio lavoro e basterebbe indossare una maschera e stare bene, in questo periodo non ce la faccio. Quindi è così, non c’è niente di grave, sono problemi del cavolo che si risolvono tranquillamente ma delle volte la vita è veramente stro*za. Ti capitano tutte cose insieme e per quanto una possa avere un carattere forte e gestire tutto quanto, ci sono dei momenti in cui dici: “Forse cedo, butto giù tutto e basta”.

Giorgia Lucini/ Uomini e Donne: frecciatina ad Andrea e Giulia, “Si somigliano…”

L’ex tronista ha ammesso dunque di stare male, di avere dei momenti in cui addirittura trema e di non sapere, ad oggi, quando riuscirà a stare meglio: “Io adesso non mi sento nemmeno nella posizione di dirvi: ‘Vi prometto che mi farò sentire’, perché non lo so quanto mi durerà questo malessere. In questo momento vorrei solo stare in un’isola tranquilla, senza niente, con i miei figli, serena e senza pensare a niente.” Uno sfogo di fronte al quale molti hanno iniziato a chiedersi se sia causato da una possibile rottura con Federico Loschi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA