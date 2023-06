Giorgia Lucini in ospedale: come sta l’ex Uomini e Donne?/ “Intervento fatto, ma farò forza e vi racconterò”

Giorgia Lucini in ospedale

Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, annuncia di essere in ospedale e di aver subito un intervento chirurgico. Nella foto, la Lucini appare sorridente nonostante l’intervento appena subito. Molto attiva sui social, l’ex tronista ha rassicurato i fan condividendo alcune storie sui social. In una foto era in videochiamata con i figli, nati dalla sua storia d’amore con Federico Loschi mentre in una foto successiva si è mostrata dopo aver subito l’intervento.

L’ex Uomini e Donne, però, non svela i dettagli e i motivi che l’hanno portata in ospedale per l’operazione chirurgica. Tuttavia, la Lucini spiega che, in futuro, quando si riprenderà e troverà la forza, racconterà tutto.

Le parole di Giorgia Lucini

“Intervento fatto”: comincia così il post con cui Giorgia Lucini ha spiegato ai fan di trovarsi in ospedale per aver subito un intervento. “Da persona leggermente ipocondriaca prima di addormentarmi avevo un’ansia incredibile, ma poi la professoressa e la sua equipe medica sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatto stare a mio agio il più possibile“, aggiunge l’ex Uomini e Donne.

“In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po’. Nel frattempo grazie a tutti per i messaggi, ora corro a bere, mangiare e soprattutto ad abbracciare le mie cose belle”, ha concluso la Lucini che non ha aggiunto altro su quello che le è successo. All’uscita dall’ospedale, a casa, troverà i suoi bambini Riccardo e Tommaso e il compagno Federico Loschi alle prese con un infortunio per la rottura del tendine d’Achille.

