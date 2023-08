Giorgia Lucini: “Io e Federico Loschi in crisi? Ecco come stanno le cose”/ Sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgia Lucini fa chiarezza sul suo rapporto con Federico Loschi

Poche settimane fa Giorgia Lucini e Federico Loschi finivano nuovamente al centro del gossip. Uno sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne ha portato i fan a credere che la coppia stesse vivendo un nuovo momento di crisi. “Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non è un periodo facile, per niente.” dichiarava Giorgia, mostrandosi provata e triste su Instagram.

Uno sfogo alla fine del quale prometteva di aggiornare i suoi follower appena si sarebbe sentita meglio, in uno stato d’animo migliore. Passato circa un mese da quello sfogo, Giorgia ha deciso di rompere il silenzio sul suo rapporto con Federico, spiegando ad oggi come procede la loro relazione.

Giorgia Lucini e Federico Loschi sono in crisi? “Litighiamo un minuto sì e l’altro pure”

A chi infatti su Instagram le ha chiesto aggiornamenti sulla sua storia d’amore col giocatore di basket, Giorgia ha risposto: “L’amore va bene, anche se io e Loschi litighiamo un minuto sì e l’altro pure.” Ha tuttavia spiegato che le colpe non sono da addossare a lui: “Noi non siamo una di quelle coppie tutto pace, amore, due cuori e una capanna. Ma non per opera sua. Per opera mia, che sono super precisa, guardo tutto, sono una rompico**o. Ce le ho veramente tutte. Quindi faccio notare le cose e bisticciamo. Però adesso – non me la voglio tirare – sembrerebbe che va bene. Da quattro ore no, non stiamo litigando, quindi tutto bene!”

Quello di Giorgia Lucini e Federico è dunque un rapporto turbolento, ostacolato da una serie di scontri e liti di coppia. Nulla però che sia riuscito a scalfire il loro amore e a separarli definitivamente.

