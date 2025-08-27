Incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting Rimini 2025: come seguirlo in diretta video streaming. I temi, dalle guerre alla Manovra

IL RITORNO DI GIORGIA MELONI AL MEETING DI RIMINI (MA LA PRIMA VOLTA DA PREMIER): ECCO COME E DOVE SEGUIRE L’INCONTRO

Un gradito ritorno quello di Giorgia Meloni al Meeting Rimini 2025, per la terza volta in 5 anni ma la primissima da quando siede a Palazzo Chigi: l’ultima volta in quella torrida estate politica del 2022, quando sul palco con i principali leader che avrebbe poi sfidato alle urne appena un mese più avanti diede l’ultima “spallata” al Centrosinistra presentandosi all’Italia come leader di moderati e conservatori.

Meloni torna oggi 27 agosto 2025 come ospite d’onore dell’ultima giornata del Meeting di Rimini in questa edizione numero 46, preceduta nella prima giornata da colui che sedeva alla Presidenza del Consiglio prima di lei nel 2022, quel Mario Draghi che non ha disdegnato alcune “bordate” all’Unione Europea certamente particolarmente condivise anche dalla leader FdI.

L’incontro con la Premier Giorgia Meloni è previsto al termine della mattinata, alle ore 12 nell’Auditorium isybank D3 con collegamenti in diretta video streaming anche da altre sale del Meeting di Rimini: contemporaneamente sarà possibile seguire integralmente il suo discorso – introdotto dal Presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz – sulla diretta de “IlSussidiario.tv” e su tutte le principali testate giornalistiche online, oltre al collegamento sulla pagina YouTube del Meeting di Rimini e a quella di Palazzo Chigi.

MELONI-MEETING RIMINI 2025, I POSSIBILI TEMI E I DOSSIER CHE “SCOTTANO” IN QUESTA FINE ESTATE

Nel giorno in cui si scoprirà il titolo del prossimo Meeting di Rimini in programma nell’estate 2026, l’incontro di Giorgia Meloni servirà a fare il “punto” non solo dell’attualità politica ma anche dell’intera testimonianza culturale, sociale ed internazionale passata per le sale del Meeting in questa intensa settimana di fine estate. Tra i temi della chiacchierata con la Presidente del Consiglio sarà inevitabile partire dalla drammatica situazione internazionale che ha visto anche di recente la stessa Giorgia Meloni protagonista in prima linea, specie per provare a convocare i negoziati sulla guerra in Ucraina e Russia.

L’attivismo della leader italiana, sponda preziosa tra la Casa Bianca di Donald Trump e la Commissione UE di Ursula Von der Leyen, ha permesso di ribadire il pieno sostegno all’Ucraina di Zelensky, ragionando però su come poter finalmente portare a termine un conflitto infinito giunto ormai a più di 3 anni e mezzo di durata. Da Kiev al dramma in corso nella Striscia di Gaza, l’impegno del Governo Meloni per la pacificazione si unisce – anche come richiesta di mediazione – alla costante proposta di pace della Chiesa di Papa Leone XIV, come ribadito anche di recente dal dialogo in Vaticano tra il vicepremier Antonio Tajani e lo stesso Pontefice.

Guerre, crisi economica e migrazioni saranno certamente al centro del dibattito con Giorgia Meloni, impegnata in questa seconda parte di Legislatura a condurre in porto le diverse riforme avviate dal Centrodestra, portando al contempo avanti il dialogo serrato per modificare a fondo la struttura burocratica dell’Unione Europea: il recente accordo sui dazi è un punto dii inizio che ha evitato una guerra commerciale con gli USA, ma ora Bruxelles deve fare bene i “compiti a casa”, come ribadito anche da Draghi.

Più che un “sunto” delle imminenti sfide politiche nazionali (difficile che arrivi una conferma oggi al Meeting Rimini sui nomi dei candidati alle prossime Regionali 2025), l’incontro con la Premier Meloni potrebbe rilanciare i capisaldi della prossima decisiva Manovra di Bilancio: come evidenziato in questi giorni proprio nei vari interventi da Rimini dei rappresentanti del Governo, l’insieme di lavoro, attenzione per le famiglie e riforma fiscale non potranno non stare al centro della Finanziaria che il Ministro Giorgetti sta iniziando a fissare per gli appuntamenti dopo l’estate.

Nello stesso giorno della Premier Meloni sarà al Meeting anche l’altro vicepremier Matteo Salvini, protagonista di un panel su infrastrutture e trasporti: dopo le polemiche nei giorni scorsi sul fronte esteri (Macron e guerra in Ucraina), la linea ribadita da Palazzo Chigi resta in linea con i propri alleati, al netto delle “tensioni” denunciate più volte dalle opposizioni anche in questi ultimi giorni prima della ripresa del Parlamento. Come già avvenuto con Tajani, Piantedosi, Giorgetti e oggi con Salvini, anche la Premier Meloni avrà la possibilità di incontrare e dialogare con i ragazzi e i visitatori del Meeting Rimini 2025, magari anticipando alcune delle misure centrali attese per famiglie e Terzo Settore sempre nella prossima Manovra.