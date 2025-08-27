Il video integrale e l'intervento in "punti" della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting Rimini 2025: casa, famiglie, Gaza e valori Occidente

STANDING OVATION E COMMOZIONE: MELONI RIPARTE DAL MEETING DI RIMINI CON IL PROGRAMMA DI “MIDTERM”

Sorrisi, standing ovattino e anche commozione all’inizio e alla fine del suo lungo intervento 50 minuti): Giorgia Meloni al Meeting di Rimini 2025 è tornata per la terza volta, ma la prima da Presidente del Consiglio in carica, compiendo una parabola dove ha toccato praticamente tutti i dossier chiave del Governo in una sorta di programma di “metà legislatura”. La scommessa di “midterm” della Premier Meloni passa dal popolo del Meeting, ringraziato più volte e sfidato a «darmi una mano per costruire la speranza di un’Italia migliore».

Dopo aver apprezzato e rimasta colpita dall’anticonformismo di ragazzi che scelgono di offrire parte della propria estate per lavorare volontariamente e gratuitamente al Meeting di Rimini, la leader FdI ha tracciato il punto sulle crisi internazionali, sul ritorno della credibilità italiana dopo anni di “malato d’Europa” e ha puntellato con le tre riforme capisaldo il programma del Governo da qui alla fine legislatura nel 2027.

L’annuncio del Piano Casa (con Salvini), lo sviluppo di un’Italia sempre più protagonista negli aiuti umanitari (con Tajani) e il lavoro di una Manovra che non potrà prescindere da aiuti, sostegni e sviluppi sussidiari per le imprese, «dobbiamo fare di meno e farlo meglio». L’intervento di Meloni al Meeting Rimini 2025 passa da numerose standing ovation, specie nella commosso apprezzamento per l’opera educativa, culturale e sociale che è stato l’insegnamento di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione e ispiratore del Meeting di Rimini.

DA GAZA ALL’UCRAINA, LE PAROLE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL MEETING DI RIMINI

Con chiarezza e ribadendo il pieno sostegno di alleanza, Giorgia Meloni dal palco del Meeting di Rimini ha ribadito la vicinanza dell’Italia ad Ucraina e Israele, senza però dimenticare la centralità del dialogo USA-Russia e senza soprattutto fingere che il dramma a Gaza non abbia una responsabilità politica (oltre a quella ideologica, nata dagli attacchi e le mire distruttive dell’islamismo di Hamas).

Se da un lato la Presidente del Consiglio ribadisce l’orrore per quanto avvenuto il 7 ottobre, è altrettanto decisa nel contestare la reazione a Gaza andata «oltre il principio di di proporzionalità», con troppi morti innocenti e con coinvolti anche giornalisti («ingiustificabile attacco alla libertà di stampa) e comunità cristiane, punto di equilibrio in tutto il Medio Oriente. Meloni chiede a Israele di fermare gli attacchi nella Striscia, così come impone ad Hamas il rilascio degli ostaggi e lo stop all’utilizzo di civili come scudi umani.

Dopo aver ringraziato Trump e lo sforzo della resistenza ucraina per aver retto nella guerra ad est dell’Europa fino ad oggi, la Premier Meloni richiama al senso più pieno di Occidente: non un luogo fisico, ma una casa da costruire con i “mattoni” (richiamando la citazione del titolo del Meeting tratta da Eliot) dei valori tratti da diritto romano, filosofia greca e umanesimo cristiano. Serve dare e fare molto di più, evitando di proseguire nell’irrilevanza geopolitica dell’Unione Europa, come definita anche da Mario Draghi nel suo intervento iniziale al Meeting di Rimini di forte critica alle regole e l’andamento UE davanti ai partner internazionali che corrono come Cina e USA.

MANOVRA E RIFORME, COSA HA DETTO GIORGIA MELONI

Sul campo delle riforme, la Presidente Giorgia Meloni dal Meeting di Rimini conferma il trittico centrale del programma da qui a fine 2027: Premierato, Autonomia e riforma della giustizia, con quest’ultima dove si condanna l’invasione di campo di parte minore della magistratura che prova «a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare». Tasse al ribasso, libertà sussidiaria alle imprese e sostegni alle famiglie sono al centro della prossima Manovra di Bilancio, annunciata a più riprese da altri interventi di esponenti del Governo in questi giorni di Meeting Rimini 2025.

Su tutte, da segnalare la proposta condivisa con il vicepremier Matteo Salvini (qui la sua intervista prima dell’incontro odierno a Rimini) sul nuovo Piano Casa: si tratta di un dispositivo da inserire nella Finanziaria per fissare prezzi calmierati per le giovane coppie, in quanto «senza una casa è molto più difficile costruire una famiglia».

LA LIBERTÀ EDUCATIVA E L’INSEGNAMENTO DI DON GIUSSANI

Tema molto caro alla platea del Meeting, l’intervento su libertà educativa e parità scolastica vengono rimessi al centro del programma sulla scuola portato avanti dal Ministro Valditara: come ha detto Meloni dal palco dell’auditorium D3, il nostro Paese rimane ad oggi ultimo in Europa per la parità scolastica, e questo occorre invertirlo quanto prima sgombrando il campo dai «pregiudizi ideologici che per troppo tempo hanno impedito di affrontare il tema».

Serve in sostanza riconoscere la piena libertà educativa che è già sancita dalla Costituzione ma mai del tutto realizzata da tutti i Governi che si sono succeduti nella storia della Repubblica. Libertà educativa e impresa sussidiaria, superando l’annosa ideologia di avere un lavoro in quanto esista un “diritto al reddito”: non bisogna più perdersi nell’assistenzialismo, ma serve invece «creare le condizioni affinché il diritto al lavoro sia concretamente garantito».

A chiusura del lungo intervento dal palco del Meeting Rimini 2025 in questa ultima giornata di chiusura, Giorgia Meloni cita il discorso di Don Luigi Giussani ad Assago del lontano 1987, ma attualissimo nel contenuto: «giustizia come rispetto per la dignità di chiunque, come opere che aiutano le persone a unirsi, a fare rete, a lavorare». Serve costruire quella speranza, con l’aiuto di tutti e seguendo l’insegnamento della chiesa che invita la società a prendere il “proprio cemento” per costruire quei “mattoni nuovi” necessari a superare la crisi sociale e valorale dell’Occidente.