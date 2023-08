Giorgia Meloni come Barbie e Salvini come Ken/ Video, spopola la parodia Georgie

Spopola nelle ultime ore la parodia italiana di Barbie che vede il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel ruolo della biondissima bambola, e il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, nonché vice premier, Matteo Salvini, nei panni di Ken. La pellicola hollywoodiana sta letteralmente spopolando nelle ultime settimane, con un successo forse al d là delle attese. Basti pensare che di recente Barbie ha superato un miliardo di dollari di incassi worldwide, primo film con regista donna a riuscirci, e nel contempo stanno fioccando i ban e i divieti, come ad esempio quanto accaduto in Libano, dove il film è stato vietato in quanto considerato contro i valori morali e religiosi della nazione.

In Italia ovviamente Barbie è “visibilissimo”, e la pagina Youtube di Ceci n’est pas une AI, account dal nome francofono ma assolutamente italiano, che solitamnete pubblica filmati generati dall’intelligenza artificiale, ha appunto realizzato una parodia in cui si vedono alcuni protagonsti del governo Meloni, come ad esempio il presidente del senato Ignazio La Russa che veste i panni del rivale di Ken, mentre la ministra del turismo Daniela Santanchè è la Barbie mora. Presente anche l’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, con il ruolo di “fluido”.

GIORGIA MELONI COME BARBIE NELLA PARODIA GEORGIE: CI SONO ANCHE GASPARRI E LA SCHLEIN

Ma non finisce qui perchè abbiamo anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein al posto di America Ferrara, quindi Maurizio Gasparri CEO di Mattel. La parodia è stata chiamata “Georgie”, facendo una sorta di crasi fra Barbie e Giorgia, con riferimento chiaro alla Meloni.

Tramite l’intelligenza artificiale si è potuto fare lo swap dei vari volti, con i testi e le scene esattamente identiche a quelle del film. Di seguito trovate il video di Georgie che sta registrando dei numeri decisamente da record grazie anche al forte eco che il filmato ha avuto. Praticamente ogni sito di informazione ha riportato la notizia con annesso video allegato.

