Giorgia Meloni/ Come Salvini contro 5 sfere: “fuoco e fiamme”? (Live Non è la d’Urso)

In questi giorni Giorgia Meloni è diventata protagonista di diversi faccia a faccia e scontri in tv o a mezzo stampa. E sembra proprio che la leader di Fratelli d’Italia si stia preparando ad un nuovo confronto sul piccolo schermo: questa sera, domenica 6 ottobre 2019, affronterà cinque vip nel salotto di Live – Non è la d’Urso. Dati i recenti attacchi a mezzo social, è facile che fra i presenti possa esserci Chef Rubio. I suoi cinguettii sono stati spesso ignorati dalla Meloni, che di recente però ha deciso di rimetterlo in riga. “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente”, ha detto infatti Rubio sui social lo scorso venerdì, riferendosi alla sparatoria avvenuta a Trieste. “Insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti”, commenta la politica, dandogli pure del miserabile. Il botta e risposta si è concluso con un’altra risposta dell’Indipendent Chef: “fai la brava e lavora”. Di solito la Meloni ha sempre preferito non dare spazio a visibilità “a questo individuo”, come ha specificato all’inizio del suo intervento. Le parole di Rubio però l’hanno spinta a prendere posizione, sopratutto perchè diverse emittenti lo ospitano nonostante sia solito lanciare bombe verbali.

Giorgia Meloni a Live Non è la d’Urso

Gli attacchi sono di casa quando a parlare è Giorgia Meloni, che in queste ore non ha risparmiato accuse e dita puntate. Questa volta a finire nel mirino della leader FdI è stato il Coni, a cui ha chiesto di intervenire per fare luce sull’esclusione di Elvira Bello dalla squadra femminile di Padova. La sua colpa? Simpatizzare per il partito della Meloni. “Chiediamo che questa squadra […] venga radiata da tutti i tornei e campionati sportivi”, ha sottolineato alla Camera anticipando che presto verrà presentata un’interrogazione al Governo. Lo stesso che ha definito “abusivo e sciagurato” durante un commento con Affaritaliani sul successo ottenuto al sondaggio Demos % Pi, che ha messo in evidenza una particolare ascesa per FdI. La Meloni tuttavia non ha esitato a prendere le difese il Governo gialloverde durante una puntata di Otto e Mezzo e solo per guardare con sospetto la UE. “Le ricordo che l’Europa costrinse quel Governo a passare da un deficit di 2,4% del Pil a 1,4% del Pil”, ha ricordato a Lilli Gruber. Una richiesta strana, visto che il deficit del 2,5% registrato da Matteo Renzi non ha sollevato alcuna contestazione da parte della UE. Ai suoi occhi è possibile che l’Europa accetterà il deficit del 2,2% con Giuseppe Conte, “perchè quando un Governo fa gli interessi di Francia e Germania ti lascia passare”.

