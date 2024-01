Giorgia Meloni, diretta video conferenza stampa 2024/ “Mes? Giusto bocciarlo. Taglio spesa, no aumento tasse”

LA RELAZIONE E LE PRIME DOMANDE SU MES, TASSE, STABILITÀ ED EUROPEE

Nel corso della brevissima relazione introduttiva sulla conferenza stampa, la Premier Giorgia Meloni sottolinea un richiamo della stampa nazionale in merito all’intelligenza artificiale, il cui rischio è che sia vi sia l’intelletto ad essere messo in discussione: «Sono molto preoccupata dall’impatto dell’intelligenza artificiale su molti livelli, in particolare sul mondo del lavoro. L’intelletto rischia di essere sostituito». Spazio poi alle domande dei giornalisti qui di seguito

Lista Mattarella sulle cose da fare: servono 30-32 miliardi per non fare aumentare le tasse tra taglio cuneo e Irpef, oltre a taglio del debito. Dove si trovano le risorse?

Meloni: «Non sappiamo sviluppo dell’economia europea quest’anno: io non sono per aumentare le tasse, lavoro per la diminuzione e quindi punterò sul taglio della spesa pubblica. Serve diminuzione dei tassi d’interesse».

Premier candidata alle Europee?

Meloni: «decisione che non ho ancora preso sulla candidatura in Europa. Mi interessa sapere se ho il consenso dei cittadini e l’ho sempre fatto, anche ora che sono Premier è giusto misurarsi sul consenso. Non è una presa in giro dei cittadini ma è una prova di conferma del consenso, è prova di democrazia: forse la mia candidatura forse potrebbe portare anche altri leader dell’opposizione a farlo. Ma prima devo capire se una mia candidatura personale toglierebbe tempo al mio lavoro da Presidente del Consiglio: decisione che prenderò con gli altri leader della maggioranza».

FdI dentro maggioranza Ursula in Europa?

Meloni: «lavoro per una maggioranza alternativa di Centrodestra come dimostrato in questi ultimi mesi. Se non fosse possibile dopo i risultati delle Europee, io non farò alleanze con la sinistra, né in Italia né in Europa. La commissione Ursula è stata votata anche da partiti fuori dalla maggioranza, come il PiS polacco. È un tema diverso, i partiti di governo tendono a favorire la nascita della commissione, ma non è una maggioranza».

Mes e Patto di Stabilità

Meloni: «non vanno insieme i due macro-temi. Sono soddisfatta sull’accordo del Patto anche se non è quello che avrei voluto io: in Europa non c’è un superiore interesse comune ma ci sono nazioni che puntano ai propri interessi e si cerca così una sintesi. Per me sarebbe difficile impormi sul Parlamento per un mio interesse: nella ratifica del MES ci siamo rimessi all’Aula ed è stato bocciato semplicemente perché non c’è mai stata una maggioranza in Italia sulla sottoscrizione del Mes. Perché Conte ha sottoscritto un trattato quando non c’era una maggioranza per approvarlo? Mes è strumento obsoleto e sono d’accordo nella bocciatura per trovare una strada che sia più efficace della versione attuale del Salva-Stati. Isolamento Italia? Nessuno ha detto a Chirac che gliela avrebbero fatta pagare per non aver approvato la costituzione europea. Francamente nessuno in Europa dice la pagherai, non abbiamo meno diritti delle altre nazioni».

LA RISPOSTA DELLA PREMIER GIORGIA MELONI ALLA PROTESTA DEI GIORNALISTI IN CONFERENZA STAMPA

La conferenza stampa del Premier Giorgia Meloni si è aperta con il durissimo intervento del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti contro le norme approvate dal parlamento sul divieto di pubblicazione di ordinanze cautelari: segue la relazione del Presidente che parte con tentato “ramoscello d’ulivo” e gli auguri di un buon anno a tutta la stampa italiana. «Devo scusarmi che questa conferenza stampa è stata rinviata due volte: mi spiace che questo abbia generato polemiche, ma ovviamente non intendevo scappare dai giornalisti. Sulla protesta della federazione nazionale stampa lo dico bene: la norma è un emendamento parlamentare che nasce dall’opposizione (Enrico Costa, Azione, ndr) e non dal Governo».

Meloni spiega come nel merito l’emendamento Costa si fonda sul divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari in carcere: «la norma si rifà ai principi europei e al Codice di Procedura Penale. Nel 2017 la Legge Orlando fede un’eccezione su questa norma, ma non intendiamo imbavagliare nessuno. Giusto dire che qualcuno è stato arresto, perché e per come: non c’è nessun bavaglio e non ricordo proteste prima del 2017. A me pare un’iniziativa che forse non avrei preso ma che resta norma di equilibrio che difende il diritto del cittadino accusato/arrestato».

LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DEL PREMIER GIORGIA MELONI… NEL NUOVO ANNO: INFO DIRETTA VIDEO TV E STREAMING

Annullata due volte per influenza prima di Natale e lo scorso 28 dicembre, si tiene oggi 4 gennaio 2024 la conferenza stampa di fine anno 2023 del Presidente del Consiglio, che – ironia – avverrà inusualmente all’inizio del nuovo anno 2024. La seconda conferenza stampa generale con Giorgia Meloni in carica dopo la vittoria alle Elezioni lo scorso anno, viene organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare. La conferenza stampa con tutti i giornalisti per affrontare i vari temi della politica nazionale e internazionale si tiene dunque oggi 4 gennaio 2024 dalle ore 11 nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, in via di Campo Marzio 78.

Anche quest’anno la conferenza stampa del Premier Meloni verrà trasmessa a partire dalle ore 11 in diretta tv su Rai 1 con lo Speciale Tg1 ma anche in diretta video streaming su RaiPlay e canale YouTube di Palazzo Chigi. Sul piatto tutti i temi, urgenti e più specifici, dell’attività politica del Governo giunto ormai ad un anno di permanenza a Palazzo Chigi: consolidati i sondaggi che vedono Fratelli d’Italia e in generale il Centrodestra più o meno sugli stessi standard del 25 settembre 2022, il Governo Meloni si appresta ad approvare in extremis la Manovra di Bilancio 2024 con i lavori parlamentari in Aula iniziati in questi giorni, evitando così di far scattare l’esercizio provvisorio di bilancio dopo il 31 dicembre.

MELONI, I POSSIBILI TEMPI DELLA CONFERENZA STAMPA: MANOVRA, ESTERI, POLEMICHE

Tenendo conto della tempistica vista un anno fa, si prospetta una lunga mattinata con la conferenza stampa di fine/inizio anno che 12 mesi fa vide Giorgia Meloni impegnata quasi 3 ore nel rispondere alle tante domande dei giornalisti presenti. Al netto delle domande estemporanee sui tantissimi temi dell’attualità politica, economica e sociale, alcuni dei temi della conferenza stampa di fine anno sono già stati “anticipati” dall’intervento la scorsa domenica alla kermesse FdI di “Atreju 2023”.

Dagli attacchi alle opposizioni – Schlein, Conte, la sinistra – alle polemiche con chi da fuori la politica attacca di continuo il Governo (i vari Saviano, Fedez, etc..) ai gravosi impegni internazionali che vedono l’Italia su diversi fronti: la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente, le discussioni in ambito europeo sul fronte migranti e i rapporti multipolari del “Piano Mattei” con i vari Stati dell’Africa (su tutti, Tunisia e Libia). Una larga parte della conferenza stampa con Meloni sarà sicuramente dedicata al recente Consiglio Ue dove si sono sommate tanti dei delicati dossier che impegnano l’Europa dal 2024, anno delle Elezioni Europee (in giugno): il bilancio Ue, le regole del Patto di Stabilità, il fondo migranti e le discussioni sulla cornice di regole alla base di Parlamento Ue e Commissione. «Il governo di centrodestra a trazione Fratelli d’Italia sarà soprattutto questo: un governo dell’Italia con la schiena dritta, che va a testa alta, con le scarpe piene di fango e le mani pulite», ha detto la Premier chiudendo la kermesse di Atreju dopo aver rivendicato una Legge di Bilancio espansiva nonostante i conti molto difficili, «Abbiamo fatto una legge di Bilancio espansiva nonostante una situazione drammatica ereditata dei conti pubblici soprattutto per il Superbonus, con qualcuno che faceva la campagna elettorale dicendo che si è potuto ristrutturare gratuitamente casa: quel gratuitamente ci ha lasciato un buco da 140 miliardi».

Molto probabile un capitolo nella conferenza stampa dedicato alla ratifica sulla riforma del MES – slittata ancora a gennaio 2024 – così come una riflessione sul ruolo internazionale dell’Italia tra alleanze e sinergie: i recenti accordi con Sunak (UK) e Rama (Albania) hanno infatti dato la sensazione di un messaggio lanciato all’Europa, o si cambia registro oppure Roma è pronta a muoversi anche su altre strade extra-Ue. Sarà invece inevitabile che la “cronaca politica” di questi primi giorni del 2024 venga sottoposta alla Presidente del Consiglio: dal “caso Pozzolo” con lo sparo alla festa di Capodanno del sottosegretario Delmastro (entrambi FdI) fino al “caso Verdini-Anas” che ha visto tangenzialmente coinvolto (sui giornali, non nell’inchiesta) la Lega di Matteo Salvini

