Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, diffida ai media/ “Non pedinate nostra figlia e…”

Il silenzio dopo la vittoria alle Elezioni Politiche 2022 non ha di certo placato l’attenzione su Giorgia Meloni, del resto è destinata a formare il nuovo governo, quindi a diventare la prima Presidente del Consiglio donna. Ma l’attenzione di media si sta concentrando anche sulla sua famiglia, dal compagno Andrea Giambruno alla figlia Ginevra. Proprio per proteggere quest’ultima la leader di Fratelli d’Italia e il compagno hanno deciso di diffidare i media. L’avvocato Bernardini de Pace, infatti, ha inviato una lettera di avvertimento a tutti i mezzi di informazione per evitare che vengano pubblicati elementi che rendano riconoscibile la bambina e che la famiglia venga importunata.

In questi giorni, Giorgia Meloni e la sua famiglia hanno avuto a che fare con fotografi appostati, paparazzi, cronisti e operatori, tutti pronti a cogliere ogni movimento. In particolare, nella lettera redatta dal legale viene chiesto di «evitare in qualunque modo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggano la figlia minore; e ad astenersi altresì dal pedinarla, accerchiarla e intimorirla con presenze inopportune».

GIORGIA MELONI AVVERTE “CONSEGUENZE LEGALI PER CHI DISATTENDE MONITI”

L’avvocato Bernardini de Pace chiede anche di non rendere né pubblici né riconoscibili «anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore (casa, scuola, centri sportivi e ricreativi e altro), come già incautamente e illegittimamente accaduto in queste ore». Un richiamo quello voluto da Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno sulla figlia Ginevra che trae ispirazione dalle attuali norme sulla privacy. L’articolo 2 della Carta di Treviso impone la protezione dei dati personali dei minorenni, quindi non si può pubblicare nessuna informazione che possa portare all’identificazione del bambino.

«Chiunque disattenderà questi moniti, andrà incontro alle inevitabili conseguenze di legge in tutte le opportune sedi, giudiziarie e disciplinari», avverte l’avvocato Bernardini de Pace. Dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle Elezioni Politiche 2022, il compagno Andrea Giambruno ad esempio ha rivelato al Corriere di non voler far vivere la figlia di sei anni a Palazzo Chigi, anche per proteggerla dalle attenzioni già crescenti in queste ore.











