Giorgia Meloni abita in una casa bellissima e fatta di dettagli extralussuosi. La sua è una maxi villa che vale 1 milione di euro.

Lei è la donna più potente d’Italia che, con la sua storia e il suo percorso nella politica, influenza intere generazioni. Originaria di Roma, si è diplomata al Liceo Scientifico e ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della politica. All’età di 15 anni è cambiata ogni cosa, perché è entrata nell’organizzazione giovanile di destra, Fronte della Gioventù, ed è stata nominata responsabile di Azione Studentesca. Da lì il suo percorso ha preso il volo e l’ha portata a diventare chi è oggi. Precedentemente è stata legata al giornalista Andrea Giambruno, da cui ha avuto la sua unica figlia Ginevra.

Quando si toglie le vesti di politica e di Premier, la Meloni vive una vita abbastanza normale e fatta soprattutto di calore famigliare. Insieme alla figlia vive infatti una villa lussuosissima al cui interno ci sono 500 metri quadri.

Com’è fatta la casa di Giorgia Meloni

A svelare qualche informazione in più sulla casa di Giorgia Meloni ci ha pensato Il Fatto Quotidiano, che ha appunto dichiarato che non si tratta di una dimora nuova. La Premier aveva infatti sottoscritto un preliminare d’acquisto nel 2023. La maxi villa è posizionata nella zona di Roma Sud, e sembrerebbe che abbia un valore di circa 1.2 milioni di euro e che sia stata comprata senza la necessità di procedere ad alcun mutuo. Sull’atto sarebbero infatti stati dichiarati 500 metri quadrati in totale, di cui 433 catastali, 34 appartengono al primo box e 44 al secondo box. All’interno della casa ci sono inoltre 18 vani, due soggiorni, una cucina grande e una cabina armadio superaccessoriata situata nella camera padronale.

Nel dehors ci sarebbe invece una piscina interrata, che al momento dovrebbe essere ancora in costruzione. Giorgia Meloni avrebbe inoltre scelto di applicare 48 pannelli solari e un impianto termico ibrido. Prima di trasferirsi in questa villa, la politica italiana abitava invece nella casa di Giovanni Setta (Senatore di Fratelli d’Italia), che aveva preso in comodato d’uso gratuito. In seguito si è spostata nella sua casa odierna subito dopo la fine della restaurazione. “Ho avuto la disponibilità dell’immobile“ – ha svelato lei nel corso di qualche intervista – “limitatamente a una parte del giardino e dell’abitazione, grazie a un atto di immissione in possesso anticipato redatto sulla base della normativa civilistica applicabile“.

La Meloni ha quindi concordato con il venditore di procedere, in modo da avere l’immobile completo chiavi in mano. “Ha richiesto tempi maggiori di quelli originariamente previsti e così ho guadagnato qualche giorno prima del rogito per fare il trasloco”, ha concluso la Presidente del Consiglio.